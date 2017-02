تجهیزات پزشکی وبیوتکنولوژی وارد فاز جدید تحریم شدند

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی گفت: پس از اعلام نتایج ریاست جمهوری امریکا و روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید، کالاها و تجهیزات پزشکی و بیوتکنولوژی وارد فاز جدیدی از تحریم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی، با اشاره به جزییات تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، بیان کرد: پس از روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید آمریکا، تحریم های جدیدی علیه ایران صورت گرفت که اقلام آنها در حوزه تجهیزات پزشکی متفاوت است.

وی افزود: برخی از این تجهیزات در کشور تولید می شود به طور مثال از بهمن امسال ۴۱ قلم کالا برای ارسال به ایران نیازمند مجوز ویِژه از خزانه داری امریکا است که از این میان تعداد ۲۱ قلم با برنامه ریزی و حمایت قبلی معاونت علمی ریاست جمهوری و ستاد توسعه زیست فناوری، توسط شرکتهای دانش بنیان تولید شده است و علاوه بر رفع نیاز داخل آمادگی صادرات را هم دارند.

به گفته قانعی، تعداد ۶ قلم کالا، تجهیزاتی است که با حمایت از شرکتهای دانش بنیان در سالهای اخیر نمونه سازی آنها با موفقیت انجام شده است و در سالهای آتی تولید صنعتی آنها توسط شرکتهای ایرانی انجام می شود.

وی تصریح کرد: بقیه تحریم ها شامل تجهیزاتی است که در کشور تولید نمی شوند و ستاد توسعه زیست فناوری برنامه حمایتی خود را برای تولید داخلی آنها اعلام خواهد کرد.

لیست اقلام تحریمی به شرح زیر است؛

۱. Oxygen Generators

۲. Pumps with flow rates of more than ۱ liter/minute

۳. Diagnostic Medical Imaging Equipment:

۴. Gamma imaging equipment

۵. Tactile Imaging equipment

۶. Thermography equipment

۷. drying (lypophilizers) and spray-drying equipment

۸. Fermenters, bioreactors, and chemostats

۹. Crossflow (tangential) filtration systems and disposable filter cartridges

۱۰. Biocontainment chambers and hoods, including isolators, biological safety cabinets, and

۱۱. laminar flow hoods

۱۲. Aerosol inhalation equipment, including full-body, head-only, nose-only, and mask

۱۳. exposure systems

۱۴. Decontamination showers

۱۵. Laboratory glassware made from borosilicate glass, including reaction vessels, storage

۱۶. tanks, heat exchangers, and distillation and absorption columns

۱۷. Autoclaves larger than ۲۰ liters

۱۸. Clinical laboratory water baths larger than ۱۰ liters

۱۹. Laboratory hot plates exceeding ۱ square foot of heating surface

۲۰. Freezers capable of reaching temperatures of -۸۰ degrees Celsius

۲۱. Laboratory shakers and incubator shakers

۲۲. Carbon dioxide incubators

۲۳. Circular dichroism spectrometers

۲۴. Spectrophotometers not designed for clinical use

۲۵. Fluorometers

۲۶. Nuclear Magnetic Resonance Spectrometers

۲۷. Polymerase Chain Reaction (PCR) machines

۲۸. Differential Scanning Calorimeters

۲۹. Chromatography Equipment

۳۰. Fluorescence Microscopes

۳۱. Confocal Microscopes

۳۲. Cascade Impactors

۳۳. Dynamic Light Scattering Equipment

۳۴. Quasielectric Light Scattering Equipment

۳۵. Full face mask respirators, including Powered Air Purifying Respirators (PAPR)

۳۶. Decontamination systems using the following chemicals:

• Vaporized hydrogen peroxide

• Vaporized paraformaldehyde

• Vaporized ethylene oxide

• Isopropanol (۹۹% purity)

۳۷. High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filtration Systems and HEPA filters

۳۸. Fourier Transformation Infrared (FTIR) Systems

۳۹. Balancing machines

۴۰. Motion simulators