شماره جدید مدیریت رسانه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و نهمین شماره مجله مدیریت رسانه با محوریت موضوعات انتخابات، به تازگی منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است.

سرمقاله این شماره با عنوان «درنگی بر تلگرامی شدن انتخاب» به قلم محسن سلگی نوشته شده است.

«نسبت شناسی رسانه های اجتماعی وانتخابات پیش رو»، «واکاوی مفهوم پوسترهای سیاسی ایران از منظر مکتب فرانکفورت»، «چگونگی طراحی کمپین های سیاسی هوشمند»، «نگره ای بر مدیریت رسانه انتخابات» و «تاثیر رسانه های جمعی بر شکل دهی افکار عمومی در انتخابات» از جمله موضوعات مهمی هستند که در این مجله به آن ها پرداخته شده است.

محمد رضا اصنافی، محمد مهدی فرهنگی ، ساناز باحجب قدسی، محمد رضامایلی، سارا مسعودی، محمد صادق دهنادی و مرضیه اکبر زاده از جمله نویسندگان این شماره مدیریت رسانه هستند.

«خودارجاعی از سوی سیاستمداران در توییتر »و«تشریح شخصیت دونالد ترامپ از طریق سبک ارتباطی» دو مقاله ای هستند که توسط سمیه خردیار واحمد نصیرایی ترجمه و در این شماره مجله مذکور چاپ شده اند.

مقاله « Responsive elections: The effect of public on political campaigns » هم در این شماره از این مجله، بازنشر شده است.