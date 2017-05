کتاب «پُشت‌مدرنیسم علیه فمینیسم: تأملات و تألمات فلسفی-اجتماعی در باب جنس زن و نهاد ازدواج» توسط نشر قاف منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلد از مجموعه طنزهای علوم اجتماعی «پشت‌مدرنیسم» با عنوان «پُشت‌مدرنیسم علیه فمینیسم: تأملات و تألمات فلسفی-اجتماعی در باب جنس زن و نهاد ازدواج» توسط نشر قاف منتشر شده است.

جلد اول این مجموعه با نام «نظریه‌ پشت‌مدرنیسم» که توسط دو دانشجوی تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی و با امضای «پروفسور میلاد ملاعبدالوهاب» نوشته و در سال 95 منتشر شد، با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده و به چاپ دوم رسید.

نویسندگان این مجموعه با سبک نگارش متفاوت و روش دقیق در ارجاعات علمی، ادبیات و منطق عامیانه را با شیوه نگارش مقاله‌های علمی-پژوهشی در علوم انسانی اجتماعی پیوند زده و تلاش کرده‌اند تا به زعم خود، جو علمی حاکم بر دانشگاه‌ها و مجلات علمی را به چالش بکشند.

جلد دوم این مجموعه با نوآوری‌هایی نسبت به جلد اول، به موضوع ازدواج در فرهنگ و ادبیات ایران و جهان و نیز گزاره‌های عوام درباره زنان اختصاص دارد و توسط نویسندگان تقدیم تقدیم شده است به: «تمامی زنان ایران‌زمین؛ که یقیناً جواب دندان‌شکنی به این کتاب خواهند داد، تا درس عبرتی باشد برای سایرین!»

در یکی از مقالات کتاب با عنوان «آستانه سی سالگی» (بررسی تجربه‌ی زیسته‌ی مردان جوان زیر فشار خانواده برای اجبار به ازدواج) آمده است:

«اما اگر تا سی‌سالگی دوام بیاورید .... ناگهان خیل فامیل روی شما خیمه سنگین می‌زنند که «چرا ازدواج نمی‌کنی؟» (1392 all of the family:).

در اینجا پاسخ‌هایی از این قبیل که «قصد ازدواج ندارم»My friends and I: 1390-5) )، «موقعیتش پیش نیامده» (My girlfriend and I: 1390-5)، ««قصد ادامه تحصیل دارم» (Ibid) و... فایده‌ای ندارد، چون آنان بدون توجه به قصد شما، به درون موقعیت هلتان می‌دهند. در ادامه، نه تنها حریف همچون یک کشتی‌گیر روس چقر و بدبدن همچون سایتی‌یف (Buvaisar Saitiev) گلوی شما را گرفته و مچ پا را در گرو دارد (هادی عامل: 1394) بلکه کلیه اعضای خانواده به مثابه «تماشاگران کشتی‌بلد و کشتی‌دوست از جای جای سرزمین اسلامی ایران» (همان: 1395) مشغول تشویق حریف برای خلاص شدن از شر شما هستند. گویی همه مشکلات خانواده زیر سر شماست و به محض آنکه ازدواج کنید همه چیز گل و بلبل می‌شود. فردی که در چنین مخمصه گیر کرده یا در آمپاس (Impasse) مانده و همه بدبختی‌ها را به گردن او می‌اندازند، تقصیر گیر (fall guy) نامیده می‌شود (6-1392Ahmadinejad: ).

در این شرایط همان‌طور که پدر شما در مقام داور وسط تا ده می‌شمارد که آیا زیر فشار حریف تسلیم و ضربه‌فنی می‌شوید یا نه، و مادر شما هم در مقام رئیس هیئت ژوری تایم مسابقه را با دقت رصد می‌کند، شما تنها یک راه نجات دارید و آن این است که داد بزنید: «پول ندارم، شما خرجشو می‌دی؟»

تجربه نشان داده است که در این هنگام، ناگهان داورِ وسط سرپا می‌دهد، رئیس هیئت ژوری سی ثانیه استراحت را اعلام می‌کند و خود حریف زودتر دست و پای شما را رها کرده فرار می‌کند، و لذا مسابقه 3 بر 0 به نفع شما اعلام خواهد شد (هادی عامل: 1394). به من اعتماد کن (trust me).»

کتاب «پُشت‌مدرنیسم علیه فمینیسم» شامل فصل‌های زیر است:

پیش‌گفتار: نقد اجتماعی زنان با زبان طنز فلسفی

زنِ فولادزره نیچه کیست؟

آستانه سی سالگی (بررسی تجربه‌ی زیسته‌ی مردان جوان زیر فشار خانواده برای اجبار به ازدواج)

چه باشد آنچه خوانندش خواستگاری؟

نظریه زیبایی زنان و زن‌ذلیلی مردان (نگرشی به نقد زنان در فلسفه شوپنهاور)

ابوالعلاء معری؛ نیچه‌ی جهان اسلام (مطالعه موردی زیست عزب در ادبیات عرب)

از عاشقانه تا عشقولانه (بررسی تطبیقی ادبیات عاشقانه در سنت ایرانی و زبان مخ‌زنی در جوامع لاس‌محور)

امتناع اندیشه سیاسی در زنان و نظریه انحطاط تمدن‌های زن‌سالار

مردم‌شناسی ازدواج در اصفهان

آمیزه‌ی عشق و فسق در ادبیات غربی (مطالعه موردی عمقِ عشق به زنان شوهردار)

هر آن کاو نترسد ز دستان زن! (ستیز با جنس زن و زن خواستن در ادبیات منظوم پارسی)

سیری در مسئله زنان سرمایه‌داری (سخنرانی دکتر ملاعبدالوهاب در میتینگ پشت‌مدرنیسم علیه کاپیتالیسم)

و....

«پُشت‌مدرنیسم علیه فمینیسم» یکی از هشت عنوان کتاب جدیدی است که توسط «کتاب قاف» در نمایشگاه کتاب 1396 عرضه خواهند شد. قاف که به نشر تخصصی در حوزه ادبیات طنز اهتمام دارد، همچنین 17 عنوان کتاب دیگر را برای حضور در نمایشگاه به چاپ مجدد رسانده است.

«پُشت‌مدرنیسم علیه فمینیسم» را می‌توانید را می‌توانید از سالنA1 ، راهرو چهار، غرفه 22 (غرفه اختصاصی کتاب قاف) تهیه کنید.