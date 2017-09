بندرعباس - دبیر جشنواره فیلم مستقل خورشید گفت: احترام به انسان اولویت اصلی جشنواره فیلم مستقل خورشید است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یار محمدی صبح جمعه در مراسم اختتامیه این رویداد سینمایی ضمن تشکر از حمایت و مشارکت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت : این جشنواره حاصل ده ماه کار مستمر و سخت علاقه مندان به سینمای مستقل در ایران بود که به صورت شایسته در هرمزگان برگزار شد.

وی افزود : مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به خوبی در این مدت حمایت های لازم از این جشنواره را انجام دادند و می توان گفت به نحو احسن به وظیفه ملی خود در راستای گسترش سینمای مستقل عمل کردند که جای تقدیر و تشکر دارد .

دبیر ششمین جشنواره فیلم مستقل خورشید ضمن آرزوی تداوم این جشنواره در سال های آتی اظهار داشت : آرزوی ما این است که سینما های مستقل در تمام کشور برگزارشود و لازمه آن زنده نگاه داشتن جشنواره هایی همچون فیلم مستقل خورشید است.

در ادامه محمدرضا اصلانی از اساتید پیشرو سینما و داور جشنواره گفت : زیبایی و زیباشناسی چیزی جز خلاقیت نیست و اگر به زندگی خوب نگاه کنیم هر نفس زیبایی و خلاقیت است.

وی ضمن تاکید بر وظیفه خطیر نسل جوان آینده سینما افزود : نسل جدید باید برای کشف زیبایی ها همت مضاعف داشته باشد و باید سینمای جدیدی را اختراع نماید.

اصلانی به رویکرد فیلم مستقل خورشید اشاره کرد و اظهار داشت : این جشنواره از دو سال قبل مبنای فعالیت را بر تجربه گذاشت و با این نگاه هوشمندانه شاهد خلق فیلم های پر طراوت و با نگاه زیبا شناسانه و مملو از خلاقیت هستیم و این دیدگاه منجر به کشف دیگر باره جهان شده است.

ششمین جشنواره فیلم مستقل خورشید به مدت سه روز با حضور فیلم سازان مطرح کشور در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار شد.

برگزیدگان ششمین جشنواره فیلم مستقل خورشید معرفی و تقدیر شدند

در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره فیلم مستقل خورشید ، بنا به رای هیات داوران برگزیدگان و برندگان جشنواره معرفی و با حضور مسئولان با اهدای دیپلم افتخار و تندیس مورد تقدیر قرار گرفتند. آرای داوران به شرح ذیل قرائت شد.

بهترین مقاله: «جام حسنلو سینمای بی شباهت» زبیده گردکانی

پوستر: فیلم «لحظات کاغذی» سحر طرزی

جایزه خرقانی ( احترام به انسان ): تقدیر از فیلم «روی بام» امیر حسین کتب زاده بهترین فیلم : فیلم «سبز کله غازی» آرمان خوانسار یال

بخش زیباترین رویاها ( فیلم های مرتبط با هرمزگان ) :

جایزه کورش گرمساری : فیلم «عکس پرسنلی» غلامرضا رحیمی

تقدیر : فیلم «آذین» داوود وزی زاده

جایزه خلیج فارس : فیلم «شکیبا» سعید عامری سیاهویی

بخش بین الملل : تقدیر از The store of thr little girl who loved، Butter flies /paula de gelly، Elpis /akreta saim از کانادا

بخش مسابقه فیلم های تجربه گرا :

تقدیر بخش ویدئو تجربه گرا : فیلم «ته ...را ...ا ... ا...» میثم مویینی

بهترین ویدئو تجربه گرا : فیلم «چهار دقیقه سکوت» امیرعلی میر دریکوند

رتبه سوم فیلم تجربه گرا : فیلم «به خاطر هیچ» عسل غریب

رتبه دوم فیلم تجربه گرا : فیلم «تناوب» علی خوشدونی فراهانی

جایزه هیات داوران : «روتوش» کاوه مظاهری

بهترین فیلم تجربه گرا: بصورت مشترک به فیلم های «جمعه قالی» مهدی اسلامی و «مرگ موقتی زنبورها» مریم فیروزی

