جاماندگان اربعین خود را به کاروان «عشاق الحسین» رساندند

خبرگزاری مهر- گروه استانها: صبح گرم اربعین، وقتی پای جاماندگان حسینی بر آسفالت داغ مسیرهای مختلف استان گذاشته میشد، گرمای زمین فقط جسم را نمیسوزاند؛ بلکه داغی عشق و وفاداری به حسین (ع) را در دلها زنده میکرد.
پیادهروی دلدادگان حسینی، ادامه راه کربلا بود برای کسانی که نتوانستند به آن سفر معنوی برسند؛ گویی همقدمی زائران اربعین را تشدید میکند و عشق سیدالشهدا را در کوچه و خیابانهای شهرهای ایران فریاد میزند.
مردم عزادار ایران اسلامی با اجتماع در آئینهای جاماندگان اربعین در سوگ سرور و سالار شهیدان کربلا حضرت حسین بن علی (ع) و یاران باوفایش اشک ماتم ریختند.
عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) با در دست داشتن بیرقهای سیاه و تشکیل دستههای عزاداری در مناطق مختلف کشور به حرکت در آمده و یاد و خاطره سید و سالار شهیدان را گرامی داشتند.
