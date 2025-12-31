خبرگزاری مهر، گروه استانها: عصر امروز پیش هواپیمای مسعود پزشکیان در فرودگاه شهرکرد به زمین نشست.
رئیس جمهور در میان استقبال مسئولان استانی و بدون حضور خبرنگاران وارد مرکز استان شد.
ادای احترام به مقام شامخ شهدای استان و تجدید میثاق با آرمانهای آنان از نخستین برنامههای رئیسجمهور در بدو ورود به استان است.
نشست با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، برگزاری جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم از برنامههای پیشبینیشده دکتر پزشکیان در این سفر است.
رئیسجمهور همچنین با فعالان سیاسی و اجتماعی استان دیدار خواهد کرد و پس از آن، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان به بررسی مسائل اولویتدار چهارمحال و بختیاری و اتخاذ تصمیمات اجرایی در حوزههای اقتصادی، عمرانی و اجتماعی خواهد پرداخت.
نظر شما