به گزارش خبرگزاری مهر، در این کاروان چهره‌هایی همچون حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان، حسین یکتا، وحید یامین‌پور، راحله امینیان و جواد قارایی، ایمان قیاسی، نجم الدین شریعتی، حامد همایون، نیکبخت واحدی، محسن مسلمان، محمد انصاری، محسن بنگر، محسن خلیلی، مهدی امیرآبادی، عادل کلاه کج ، علی شیری و ... حضور دارند و قرار است در برنامه‌های مختلف فرهنگی، رسانه‌ای و ورزشی مشارکت کنند.



برگزاری دیدار فوتبال میان ستارگان دهه ۶۰ و تیم منتخب سیستان و بلوچستان و همچنین تولید و اجرای برنامه‌های تلویزیونی پرمخاطبی همچون «محفل»، «مل مل»،«سمت خدا»،«قرارگاه جنگ»،«زمانه»،«سلام صبح بخیر»،«گزارش ورزشی»،«فوتبال برتر»،«انارستان»،«طبیب» و... از جمله برنامه‌های این کاروان در استان است.



این حرکت فرهنگی و رسانه‌ای با هدف بازتاب روایت‌های مقاومت مردم سیستان و بلوچستان و معرفی ظرفیت‌ها و جلوه‌های همبستگی این استان اجرا می‌شود.

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اخبار مرتبط با حضور امروز یکشنبه را در زیر بخوانید.



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روایت خبرنگار مهر از امنیت و آرامش در سیستان و بلوچستان

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صحبت های یک شهروند در بازار رسولی زاهدان: با اقتدار ایستاده ایم و از هیچ قدرتی نمی ترسیم

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روایت یکی از کسبه سیستان و بلوچستانی: با تهدیدات ترامپ قدرتمند تر می شویم



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پاسخی به تبلیغات رسانه های بیگانه: سیستان و بلوچستان امن است



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غذای بلوچی برای عوامل سرآشپز



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صحبت های حاج حسین یکتا از بیمارستان تخصصی چشم الزهرا(س)

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دورهمی مجری تلویزیون با مردم سیستان و بلوچستان



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«حسین یکتا» با معتمدان و ریش سفیدان شهرستان زاهدان دیدار کرد

حسین یکتا، و محمدرضا اسحاقی، فرمانده انتظامی سیستان‌وبلوچستان، شامگاه یکشنبه در دیدار با اعضای شورای معتمدین زاهدان در منطقه شیرآباد، درباره راهکارهای تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش مشارکت مردم در تأمین امنیت گفت‌وگو کردند.

در این نشست، بر نقش معتمدان، بزرگان و ریش‌سفیدان در گسترش تعامل میان مردم و مسئولان، تقویت وحدت اجتماعی و کمک به حل مسائل و دغدغه‌های محلی تأکید شد.

راوی دفاع مقدس، همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و افزایش همکاری میان اقشار مختلف جامعه را از عوامل مؤثر در تحکیم همبستگی اجتماعی و ارتقای امنیت پایدار عنوان کرد.

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روایت حاج حسین یکتا از بازار رسولی شهر زاهدان



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دیدار فعالان رسانه‌ای و فرهنگی با نماینده ولی‌فقیه سیستان وبلوچستان







جمعی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای کشور، از جمله حسین یکتا فعال فرهنگی و راوی دوران دفاع مقدس و علی فروغی مدیر شبکه سه سیما، با آیت‌الله مصطفی محامی نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان دیدار و درباره مسائل فرهنگی، رسانه‌ای، اجتماعی و امنیتی استان گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، حسن یکتا به تشریح برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای پیش‌بینی‌شده در سفر به سیستان و بلوچستان پرداخت و اظهار کرد: هدف از این سفر، معرفی ظرفیت‌ها و واقعیت‌های استان به کشور و تقویت ارتباط میان فعالان رسانه‌ای و مردم منطقه است.

وی افزود: در این برنامه‌ها تلاش شده است ظرفیت‌های صنعتی، علمی، مذهبی، وحدت‌آفرین و امنیتی استان با همکاری مجموعه‌های رسانه‌ای و فعالان جبهه انقلاب معرفی شود.

متن کامل را اینجا بخوانید.

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کاروانی در دل مردم؛ روایت ایستادگی و سرزندگی در سیستان و بلوچستان



کاروان «روایت مقاومت دلیران» با حضور جمعی از چهره‌های شناخته‌شده فرهنگی، هنری، ورزشی و رسانه‌ای وارد استانسیستان و بلوچستان شد تا جلوه‌هایی از ایستادگی، مقاومت و همبستگی مردم این خطه از ایران را به تصویر بکشد.

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روایت پیمان طالبی از پیشرفت پزشکی در شرقی‌ترین نقطه ایران





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اعضای برنامه محفل در تجمع مردم ایرانشهر



اعضای برنامه محفل ساعت ۲۰ امشب در میدان شهدای گمنام ایرانشهر در جمع مردم حاضر می شوند.



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مجری تلویزیون: بیمارستان الزهرای سیستان و بلوچستان قطب چشم پزشکی خاورمیانه است





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پخش زنده مسابقه الکلاسیکو فوتبال رئال مادرید - بارسلونا از استان سیستان و بلوچستان







امشب ساعت ۲۳:۳۰ از زمین چمن کریم‌آباد زاهدان قابل تماشای فوتبال دوستان است.