موزه ساحلي مجسمه تركيه براي جذب جهانگرادان خارجي

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر از روزنامه زمان چاپ تركيه ، مورات بالكان مالك نگارخانه تويان اميدوار است با تاسيس اين موزه بازديدكنندگان شهر ساحلي بودروم شانس ديدن آثار برجسته مجسمه سازان ترك را بدست آورند .بالكان به تازگي اعلام كرده است اقدام به گشايش يك موزه دائمي نمايش مجسمه هاي ترك در ساحل آسپت شهر بودروم مي كند .

وي در همين ارتباط گفت : مطالعات اجرايي براي احداث اين موزه در استاندارد هاي بين المللي در دست انجام است . نگارخانه هنري تويان اين مطالعات را طي سالهاي آينده ادامه خواهد داد . بر اساس طرح پيشنهادي اين موزه هر سال يك اثر جديد به مجموعه در حال نمايش آن اضافه مي شود .

با گشايش اين موزه مجموعه آثاري كه طي دوسال گذشته توسط كالري توپان از آثار هنرمندان معاصر مطرح ترك جمع آوري شده ، به نمايش عمومي در خواهد آمد . همچنين در بخش ويژه اي از اين موزه تعدادي از مجسمه هاي باستاني ترك با قدمتي بيشتر از هزاران سال پيش چشم مخاطبان قرار مي گيرد .

فيليز ياساروغلو مدير گالري تويان در همين زمينه گفت : يكي ديگر از اهداف اين موزه رواج دوباره هنر مجسمه سازي در شهر بودروم است . اين شهر تا قرن پنجم ميلادي از سابقه بارزي در هنر مجسمه سازي برخوردار بود .

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر ، احداث اين گونه موزه ها بدون كمك بخش دولتي دركشور هاي ديگر جهان از رواج كاملي برخورداراست و شركت هاي گوناگون تجاري با انجام اينگونه فعاليت ها از موقعيت تبليغاتي مناسبي در برابر رقيبانشان برخوردار مي شوند .

