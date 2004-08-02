رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي با اشاره به طرح وارد شدن اوراق فروش متري مسكن در بورس اوراق بهادار گفت: با ورود اوراق فروش متري مسكن در بورس سه حالت ممكن است ايجاد شود؛ ارزش سهام اوراق افزايش، كاهش و يا ثابت بماند.
وي، تصريح كرد: درصورت افزايش ارزش سهام اوراق فروش متري مسكن، قيمت مسكن افزايش خواهد يافت و درصورت ثابت
ماندن ارزش اوراق سهام ، مكانيزمهاي بورس با آن برخورد خواهد كرد و اما در صورت كاهش ارزش اوراق سهام هم خريداروهم شخص عرضه كننده ضرر مي كند.
وي، خواستار مشخص شدن نحوه خريد و فروش برگه هاي سهام اوراق فروش متري مسكن به سرمايه داران شد و تصريح كرد: خريد سهام اوراق فروش متري مسكن، يا بازار مسكن را فعال مي كند يا موجب تزريق پول و سرمايه به اين بازار مي شود.
بيات ماكو، با مثبت خواند ايجاد تحول و تغييرات در طرح فروش متري مسكن گفت: بايد چار چوب طرح بيشتر مشخص شود ودر راستاي اجراي طرح بررسي و تحليل مورد نظر انجام شود.
رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران در گفت و گو با "مهر":
نحوه خريد و فروش اوراق فروش متري مسكن در بورس بايد مشخص شود
كاميار بيات ماكو به خبرگزاري مهر گفت: خريداران اوراق فروش متري مسكن در بورس فقط بدنبال سود آن هستند كه اين مساله مي تواند موجب افزايش قيمت مسكن شود.
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي با اشاره به طرح وارد شدن اوراق فروش متري مسكن در بورس اوراق بهادار گفت: با ورود اوراق فروش متري مسكن در بورس سه حالت ممكن است ايجاد شود؛ ارزش سهام اوراق افزايش، كاهش و يا ثابت بماند.
نظر شما