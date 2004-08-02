نحوه خريد و فروش اوراق فروش متري مسكن در بورس بايد مشخص شود

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي با اشاره به طرح وارد شدن اوراق فروش متري مسكن در بورس اوراق بهادار گفت: با ورود اوراق فروش متري مسكن در بورس سه حالت ممكن است ايجاد شود؛ ارزش سهام اوراق افزايش، كاهش و يا ثابت بماند.

وي، تصريح كرد: درصورت افزايش ارزش سهام اوراق فروش متري مسكن، قيمت مسكن افزايش خواهد يافت و درصورت ثابت

ماندن ارزش اوراق سهام ، مكانيزمهاي بورس با آن برخورد خواهد كرد و اما در صورت كاهش ارزش اوراق سهام هم خريداروهم شخص عرضه كننده ضرر مي كند.

وي، خواستار مشخص شدن نحوه خريد و فروش برگه هاي سهام اوراق فروش متري مسكن به سرمايه داران شد و تصريح كرد: خريد سهام اوراق فروش متري مسكن، يا بازار مسكن را فعال مي كند يا موجب تزريق پول و سرمايه به اين بازار مي شود.

بيات ماكو، با مثبت خواند ايجاد تحول و تغييرات در طرح فروش متري مسكن گفت: بايد چار چوب طرح بيشتر مشخص شود ودر راستاي اجراي طرح بررسي و تحليل مورد نظر انجام شود.