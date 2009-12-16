روند توسعه میدانهای نفتی "اذر" و "چنگوله" مطلوب است

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بخش سطح اراضی طرح توسعه میدانهای نفتی آذر و چنگوله به مین و موا منفجره آلوده بود که این آلودگی کاملا پاکسازی شده است و مطالعات مهندسی دو میدان تکمیل شد که بر اساس آن 37 کیلومتر جاده سازی با 20 درصد پیشرفت در حال انجام است.

وی بیان داشت: در میدان آذر، چهار محل سلرسازی (محل چاه) و جاده سازی به پیمانکار واگذار شده که محل ساخت چاه های تولیدی و توصیفی آماده سازی شده و مناقصه حفاری های حفاری هم در حال انجام است که نتیجه آن بزودی مشخص می شود.

حیاتی با اشاره به اینکه بلوک نفتی "اناران" شامل دو میدان "چنگوله" و " آذر" است که مذاکرات توسعه میدانها در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: بر این اساس شرکت یاده شده برای کشف نفت در مناطق آذر 15 جلقه چاه و در منطقه چنگوله 17 حلقه چاه حفاری کرده است.

فرماندار مهران گفت: در صورت بهره برداری کامل از این دو چاه، روزانه بیش از 120 هزار بشکه نفت و 90 میلیون فوت متر مکعب گاز استخراج می شود.

این مسئول با بیان اینکه فاز نخست آن در سه سال آینده به بهره برداری می رسد و از میدان "چنگوله" روزانه 15 هزار بشکه نفت خام استحصال می شود، عنوان کرد: نفت خام تولید شده از میدان آذر از طریق لوله ای 16 اینچی یه طول حدود 285 کیلومتر به واحد بهره برداری میدان چشمه خوش واقع در شهرستان دهلران منتقل و سپس به تلمیه خانه سبز آب انتقال می یابد.