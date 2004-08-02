حريفان تيم ملي اميد بسكتبال ايران در ديدارهاي تداركاتي مشخص شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" تيمهاي مهرام ودخانيات دوتيمي هستند كه براي آمادگي هرچه بيشتراميدها بايد دردوبازي تداركاتي مقابل اين تيم قراربگيرند.

شايان ذكراست: تيم بسكتبال اميد دراردوي گذشته خود دريك بازي تداركاتي مقابل تيم بسكتبال دخانيات درتالاربسكتبال باشگاه دخانيات قرارگرفته ونتيجه را به نفع خود به پايان رساند. تيم دخانيات دربازي دوم خود درتالاربسكتبال آزادي مقابل اميدها قرار خواهد گرفت. دراردوهاي آينده، اميد هاي بسكتبال جهت انجام چند ديدارتداركاتي راهي صربستان ومونته نگروخواهند شد.

بازيكنان خارجي دخانيات به توافق رسيدند

سه بازيكن خارجي ارمنستاني كه به مدت يك ماه است با تيم دخانيات تمرين مي كنند، با دست اندركاران اين تيم به توافق رسيدند. آرمن هوانسيان با 10/2 مترقد، وارطانيان با 02/2 متر وخوبي ميلشوي با 2 مترقد به ترتيب در پستهاي پنج، سه وچهاروچهاربا انعقاد قرارداد با باشگاه دخانيات درتركيب اين تيم براي مسابقات جام برترتهران وليگ برتركشور قرارخواهند داشت.

گفتني است: طبق قانون تيم دخانيات مجازاست درهر بازي ازوجود بازيكن خارجي ازمجموع سه بازيكن استخدامي استفاده كند.