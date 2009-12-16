برداشت گل رز از باغات خوزستان آغاز شد

حلیم کوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: استانهای تهران، مرکزی، مازندران و خوزستان چهار منطقه عمده تولید گل و گیاهان زینتی هستند و استان خوزستان بیش از 10 درصد سطح زیر کشت این محصولات در کشور را در اختیار دارد که از این بابت بعد از استانهای تهران و مرکزی رده سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه استان خوزستان با در اختیار داشتن چهار درصد تولید گلهای شاخه بریده کشور رده سوم را به خود اختصاص داده است، افزود: این استان با در اختیار داشتن 75 درصد سطح زیر کشت گل رز، مقام اول در کشور و از لحاظ تولید مقام سوم بعد از تهران و مرکزی را به خود اختصاص داده است.

کوتی تصریح کرد: استان خوزستان در بخش تولید گل مریم با تولید 10 درصد این محصول در کشور بعد از استان تهران در رده دوم قرار دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان اظهار داشت: سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی در استان خوزستان در مقایسه با سال قبل پنج درصد افزایش یافته و به رقم 590 هکتار رسیده است که پیش بینی می شود امسال با افزایش 15 درصدی تولید به 120 میلیون شاخه گل دستیابی داشته باشیم.

وی یادآور شد: سال گذشته 274 نفر در امر تولید گل مشارکت داشتند که محصول خود را از 546 هکتار شامل 307 هکتار کشت در گلخانه و 257 هکتار کشت در فضای آزاد برداشت کردند.

کوتی افزود: سال گذشته 103 میلیون و 500 هزار شاخه گل بریده شامل 55 میلیون و 500 هزار شاخه گل رز، 21 میلیون و 700 هزار شاخه گل مریم، 12 میلیون شاخه گل نرگس، سه میلیون و 300 هزار شاخه گل گلایول و 11 میلیون انواع گلهای دیگر از باغات گل استان خوزستان برداشت شد.

مدیر باغابانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان ادامه داد: از دیگر اقلام تولیدی مرتبط با گل و گیاهان زینتی می توان به تولید دو میلیون و 600 هزار اصله درخت و درختچه زینتی، سه میلیون و 200 هزار نشای گل فصلی و 146 میلیون پیاز و پیازچه گل اشاره کرد.