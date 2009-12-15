وجود 100 کپر و سه هزار واحد مسکونی غیرمقاوم در فهرج

حسین زین الصالحین در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به محرومیت شهرستان فهرج اظهار داشت: هم اکنون بیش از یکصد کپر مسکونی در شهر فهرج و بخش نگین کویر این شهرستان وجود دارد که نشان از محرومیت مردم این منطقه دارد.

وی عنوان کرد: در این شهرستانها تعداد زیادی واحد خشت و گلی غیراستاندارد وجود دارد که در صورت بروز زمین لرزه خفیف نیز دچار تلفات سنگین می شوند و اختصاص بودجه برای استحکام بخشی این واحدها ضروری است.

زین الصالحین خاطرنشان کرد: تنها در بخش نگین کویر شهرستان که یکی از محرومترین مناطق فهرج محسوب می شود 50 واحد کپری و بیش از سه هزار واحد خشت و گلی وجود دارد.

فرماندار فهرج در خصوص احتمال کپرزدایی در این شهرستان در سال جاری گفت: در این زمینه اعتبار لازم وجود ندارد و نمی توان قول کپرزدایی در سال جاری را داد اما در همین راستا و برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی 520 واحد کپری و خشت و گلی در سال جاری برای دریافت تسهیلات به بنیاد مسکن معرفی شده اند.

وی گفت: در سه هزار واحد مسکونی نامقاوم نگین کویر فهرج نزدیک به 15 هزار نفر زندگی می کنند.