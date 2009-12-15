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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۸:۵۹

زین الصالحین خبر داد:

وجود 100 کپر و سه هزار واحد مسکونی غیرمقاوم در فهرج

وجود 100 کپر و سه هزار واحد مسکونی غیرمقاوم در فهرج

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار فهرج از وجود 100 کپر مسکونی و سه هزار واحد مسکونی غیرمقاوم در بخش فهرج که به عنوان نگینی در کویر نامیده می شود، خبر داد.

حسین زین الصالحین در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به محرومیت شهرستان فهرج اظهار داشت: هم اکنون بیش از یکصد کپر مسکونی در شهر فهرج و بخش نگین کویر این شهرستان وجود دارد که نشان از محرومیت مردم این منطقه دارد.

وی عنوان کرد: در این شهرستانها تعداد زیادی واحد خشت و گلی غیراستاندارد وجود دارد که در صورت بروز زمین لرزه خفیف نیز دچار تلفات سنگین می شوند و اختصاص بودجه برای استحکام بخشی این واحدها ضروری است.

زین الصالحین خاطرنشان کرد: تنها در بخش نگین کویر شهرستان که یکی از محرومترین مناطق فهرج محسوب می شود 50 واحد کپری و بیش از سه هزار واحد خشت و گلی وجود دارد.

فرماندار فهرج در خصوص احتمال کپرزدایی در این شهرستان در سال جاری گفت: در این زمینه اعتبار لازم وجود ندارد و نمی توان قول کپرزدایی در سال جاری را داد اما در همین راستا و برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی 520 واحد کپری و خشت و گلی در سال جاری برای دریافت تسهیلات به بنیاد مسکن معرفی شده اند.

وی گفت: در سه هزار واحد مسکونی نامقاوم نگین کویر فهرج نزدیک به 15 هزار نفر زندگی می کنند.

کد مطلب 1000305

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