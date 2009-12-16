کسری وثیقه طرحهای اشتغالزای بوشهر تامین می شود

حسین باشی زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در راستای حمایت و پشتیبانی از واحدهای صنعتی استان به منظور تسهیل در تسهیلات اعطایی به طرح های اشتغالزا و اولویت دار استان ضمانتنامه اعتباری صادر می کند.
رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر تصریح کرد: طرحهایی می توانند از خدمات این صندوق بهره مند شوند که توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم را داشته باشند و شاغلین آنها نیز کمتر از 50 نفر بوده و تسهیلات آنها نیز به تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان برسد.
باشی زادگان افزود: طرح های یاد شده چنانچه پس از تعیین میزان وثیقه مورد نیاز بانک و ارزیابی، با کسری وثیقه مواجه گردند و فاقد بدهی سررسید گذشته بوده و از لحاظ شاخص اعتبارسنجی از کارکرد ویژگیهایی مثبت برخوردار باشند و دارای دو ضامن معتبر بوده به صندوق معرفی می گردند.
وی گفت: صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک در صورتی که متقاضی به هر علتی نتواند به تعهدات خود عمل کند و بانک عامل درخواست وجه الضمان نماید مطابق مفاد ضمانتنامه صندوق مطالبه بانک را به نسبت سهم خود خواهد پرداخت و متعاقباً با استفاده از تضمین ها وثایق دریافتی، نسبت به استراد آن اقدام خواهد کرد.
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