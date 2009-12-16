کسری وثیقه طرحهای اشتغالزای بوشهر تامین می شود

حسین باشی زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در راستای حمایت و پشتیبانی از واحدهای صنعتی استان به منظور تسهیل در تسهیلات اعطایی به طرح های اشتغالزا و اولویت دار استان ضمانتنامه اعتباری صادر می کند .

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر تصریح کرد: طرحهایی می توانند از خدمات این صندوق بهره مند شوند که توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم را داشته باشند و شاغلین آنها نیز کمتر از 50 نفر بوده و تسهیلات آنها نیز به تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان برسد .

باشی زادگان افزود: طرح های یاد شده چنانچه پس از تعیین میزان وثیقه مورد نیاز بانک و ارزیابی، با کسری وثیقه مواجه گردند و فاقد بدهی سررسید گذشته بوده و از لحاظ شاخص اعتبارسنجی از کارکرد ویژگیهایی مثبت برخوردار باشند و دارای دو ضامن معتبر بوده به صندوق معرفی می گردند .