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۲۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۱

دومین دوره آموزش الکترونیکی دی ماه آغاز می‌شود

دومین دوره آموزش الکترونیکی دی ماه آغاز می‌شود

دومین دوره آموزش الکترونیکی سازمان اسناد و کتابخانه ملی از ابتدای دی ماه سال جاری آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره آموزشی که در راستای ارتقای سطح علمی کتابداران و کارکنان کتابخانه­ها و مراکز آرشیوی برگزار می‌شود 6 درس حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای و آرشیو، ذخیره و بازیابی اطلاعات، مدیریت آرشیو، مجموعه سازی، مبانی کتابداری و اطلاع رسانی و مارک به صورت الکترونیکی تدریس خواهد شد.

در این دوره که برگزاری آن چهار ماه به طول خواهد کشید 125 نفر از کارشناسان و علاقمندان مباحث کتابداری و آرشیوی برای 220 نفر درس ثبت نام کرده اند که کلیه اطلاعات مربوط به این دوره به آدرس افراد ثبت نام کننده ارسال شده است.

همچنین از 23 آذر ماه نیز ثبت نام کنندگان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی و استفاده از نام کاربری و رمز عبور اختصاص یافته وارد سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی LMS  شوند.

در اولین دوره آموزش الکترونیکی سازمان اسناد وکتابخانه ملی نیز که در سال گذشته برگزار شد 100 نفر فارغ التحصیل شدند.

کد مطلب 1000340

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