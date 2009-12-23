گلایه از کم لطفی به مفاخر استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مفاخر و شخصیت پروری بعد بارز خطه استان مرکزی است و در هر یک از شهرهای استان اعم از تفرش، آشتیان، اراک، خمین، محلات و.... بیش از هر چیز شخصیتهای علمی، دینی و فرهنگی و هنری این شهرهاست که توجه را به خود جلب می کند.

تعداد مفاخر استان به قدری است که به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی استان از حکومت آل زندیه تاکنون به جزو نفر اول کشور اغلب بزرگان از اهالی استان مرکزی بوده اند.

رهبر کبیر انقلاب فرزندی از خطه استان مرکزی شهر خمین است، خاندان رهبر معظم انقلاب به امامزاده هزاوه بازمی گردد که در مقاطعی از سال نیز ایشان به این بهانه به استان سفر می کنند، از گذشتگان، نظامی گنجوی، طبرسی و فاضلین نراقین، از معاصران، آیت الله اراکی، امیرکبیر، پروفسور حسابی، علامه جعفری، شهید محلاتی، شهید چمران و... صدها شخصت ممتاز دیگر می توان تنها اشاره ای به نام آنها کرد و تعمق در احوالات آنان نیازمند هزاران صفحه الکترونیکی است.

نسبت به مفاخر استان بی توجهی می شود

در جلسه هیئت امنای بنیاد ایران شناسی شعبه استان مرکزی استاندار استان مرکزی با بیان اینکه پدر بسیاری از علوم و دین و هنر و ادبیات کشور زاده خطه استان مرکزی هستند و در این استان زندگی کردند، گفت: امام خمینی به عنوان قله این بزرگان بیش از 19 سال از عمر خود را در استان سپری کرده در خمین زاده شده است اما آن طور که شایسته است به این مقوله توجه نمی شود.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: در حالیکه مطبوعات و رسانه های استان باید بخشی از برنامه ها و صفحات پر مخاطب خود را به معرفی مشاهیر استان اختصاص دهند این کار را نمی کنند و خود را درگیر مسائل سیاسی کرده اند.

وی با اشاره به اینکه خمین به عنوان یک شهر جهانی مطرح است اما هنوز به توسعه مورد قبول نرسیده است، گفت: طرح جامع خمین باید اجرا شود و بیت امام ساماندهی شود.

استاندار با اشاره به اینکه شخصیت ممتاز استان مرکزی گفت: استان مرکزی استان امامزادگان است و می تواند به لحاظ فرهنگی و گردشگری به آن توجه کرد.

تولد هر بزرگی روشن شدن چراغی برای هدایت است

وی بزرگان را چراغ های راه درستی خواند و گفت: باید سالروز تولید بزرگان را جشن گرفت و به همان اندازه که به شهادتها و مرگها اهمیت می دهیم به تولدها که می تواند شادمانی سالم مردم را در پی داشته باشد، توجه کنیم.

شعبانی فرد با بیان اینکه بسیاری از علمای متولد استان مرکزی بعد جهانی دارند دوباره به امام راحل اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تولد امام راحل همزمان با میلاد حضرت زهرا(س) است می توان به اقدامات موثر فرهنگی در بازشناسی دین و ولایت پرداخت.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری جشنواره ها و یادوارهای مختلف باید با حضور اقشار مختلف مردم و زمانی برای اضافه کردن به آموخته ها باشد چنانکه توجه به این امر برنامه های و توطئه های فرهنگی دشمن را نیز خنثی می کند.

یافته های اسنادی حاکی از افزایش مفاخر استان به 1100 نفر است

دبیر جلسه و هیئت امنای بنیاد ایران شناسی در استان مرکزی با بیان اینکه با بررسیهای انجام شده تعداد مفاخر استان به 1100 نفر افزایش یافته است، گفت: اگر ما بخواهیم هر روز از این مفاخر را معرفی کنیم روزهای سال کم است و این امر نشان از قابلیت استان در نخبه پروری است.

حسین سبحانی با اشاره به اینکه رشته ایران شناسی در شهرستان محلات ایجاد شده است، افزود: اطلس فرهنگی استان در حال تهیه است که حاوی تمام اطلاعات و تاریخ استان و مفاخر استان است.

وی با اشاره به اینکه شناسنامه مفاخر استان تهیه شده است، اضافه کرد: مفاخر استان دارای وبلاگ است و به روز رسانی می شود و بیش از 90 درصد وبلاگ های شخصی که در مورد مفاخر استان فعالیت می کنند به روز شده اند.

سبحانی با بیان اینکه بنیاد ابران شناسی در استان دارای کمبودهایی است از استاندار خواست نسبت به مکان و تحهیزان این مرکز توجه شود.

نام 50 نفر از مفاخر استان مرکزی در یونسکو به نام استان ثبت می شود

سبحانی در ادامه از آماده شدن اسناد و مدارک 50 نفر از مفاخر استان برای ثبت در یونسکو به نام مفاخر استان خبر داد و گفت: به زودی با حضور نماینده یونسکو در استان این اقدام فرهنگی صورت می گیرد.

وی اکثر این افراد را مربوط به شخصیتهای معاصر خواند و گفت: شناسایی ابعاد مختلف 50 امامزاده استان نیز در دستور کار است و این اقدام به عنوان دومین استان کشور در استان مرکزی به زودی انجام می شود.

وی از پیش بینی اهدای جوایزی به نام بزرگان استاد از جمله پروفسور حسابی خبر داد و گفت: با تصویب این موضوع در جلسه، بنیاد آمادگی دارد در مورد سایر شخصتهای استان اقدام به پیش بینی یادمان و جایزه کند.

سبحانی از برگزاری کنگره مفاخر هر شهر ستان در استان نیز خیر داد و گفت: بر این اساس هر سال برای یکی از مفاخر هر شهرستان کنگره برگزار می شود.

راه اندازی موزه مفاخر گامی کوچک اما مفید

در این جلسه با اشاره به مهیا شدن زمینه های راه اندازی موزه مفاخر استان، رئیس سازمان میراث فرهنگی از از انجام کارهای این موزه به طور 100 درصد خبر داد و افزود: تندیس و سردیسهای مفاخر استان خریداری شده و است و این موزه در خانه خاکبازها در اراک راه انداز می شود.

محمدحسین فرمهینی فراهانی گفت: بیش از 65 ملیون تومان هزینه شده است و با ایجاد این موزه شخصیتهای استان بیشتر معرفی می شوند.

وی با اشاره به اینکه با این اقدام تعداد موزه های استان به 10 موزه افزایش می یابد، گفت: هر نقطه از استان مرکزی یادمانی از بزرگی است..