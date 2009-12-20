ایلام در انتظار معرفی استاندار جدید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، تاکنون 12 استاندار جدید در استانهای مختلف کشور تغییر کرده است و ایلام سیزدهمین استانی است که در انتظار استاندار خود به سر می برد.

استان ایلام از سه ماه قبل که سیدمحمد غروی از این سمت خداحافظی کرد با سرپرست اداره می شود و هنوز گزینه جدید استانداری ایلام معرفی نشده است.

تاخیر در معرفی استاندار ایلام شائبه کمی توجهی به استان را در بین مردم ایجاد کرده و آنها مصرانه خواهان معرفی استاندار و تسریع در امور استان با معرفی گزینه ای توانمند، متخصص و دلسوز و در صورت امکان بومی هستند.