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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۶

ایلام در انتظار معرفی استاندار جدید

ایلام در انتظار معرفی استاندار جدید

ایلام - خبرگزاری مهر: با مشخص شدن 12 استاندار در استانهای مختلف، استان ایلام همچنان منتظر معرفی مدیری توانمند و شایسته برای مدیریت ارشد استان است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، تاکنون 12 استاندار جدید در استانهای مختلف کشور تغییر کرده است و ایلام سیزدهمین استانی است که در انتظار استاندار خود به سر می برد.

استان ایلام از سه ماه قبل که سیدمحمد غروی از این سمت خداحافظی کرد با سرپرست اداره می شود و هنوز گزینه جدید استانداری ایلام معرفی نشده است.

تاخیر در معرفی استاندار ایلام شائبه کمی توجهی به استان را در بین مردم ایجاد کرده و آنها مصرانه خواهان معرفی استاندار و تسریع در امور استان با معرفی گزینه ای توانمند، متخصص  و دلسوز و در صورت امکان بومی هستند.

نجار وزیر کشور در سفر به کرمانشاه اعلام کرده بود که "تاکنون 12 استاندار جدید را نصب کرده ایم و یک استاندار دیگر یعنی استاندار ایلام باقی مانده که به زودی به دولت پیشنهاد می دهیم"، اما از آن موقع تاکنون هنوز گزینه استانداری ایلام پیشنهاد نشده است.

کد مطلب 1000346

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