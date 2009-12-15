  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۸:۵۵

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: توجه به طبیعت و محیط زیست به عنوان نشانه‌هایی از قدرت و لطف خالق هستی همواره مورد تأکید رهبران دینی بوده و امروزه حفظ و حراست از آن به دلیل افزایش گرمای زمین به یکی از دغدغه‌های بشر تبدیل شده است .

آیه روز:

یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَةً لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ .

به وسیله آن کشت و زیتون و درختان خرما و انگور و از هر گونه محصولات [دیگر] براى شما مى‏رویاند قطعا در اینها براى مردمى که اندیشه مى‏کنند نشانه‏اى است .

سوره نحل، آیه 11

حدیث امروز:

امام صادق (ع):

اِزْرَعُوا وَاغْرِسُوا وَاللهِ ما عَمِلَ النّاسُ عَمَلاً أجَلَّ وَلا أطْیَبَ مِنْهُ.

کشت کنید و درخت بنشانید. به خدا قسم،‌ آدمیان کاری برتر و پاکتر از این نکرده‌اند.

بحار الأنوار، ج 103، ص 68

 

کد مطلب 1000382

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها