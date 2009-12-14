طرح بسیج سازندگی در بخش کشاورزی ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، خسرو شهبازی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای اجرای این طرح با مشارکت 9 هزار و 400 نفر روز بیش از 420 میلیون ریال اعتبار هزینه می‌شود.

وی بیان داشت: نیروهای طرح بسیج سازندگی در زمینه منابع طبیعی، آبخیزداری، زراعت، حفظ نباتات و باغبانی فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: غنی‌سازی اوقات فراغت، افزایش سرعت، آشنایی با کار در حوزه کشاورزی استان از اهداف اجرای طرح بسیج سازندگی در ایلام است.

این مسئول با اشاره به اینکه کشاورزی مهمترین بخش برای توسعه استان ایلام است، خاطرنشان کرد: استان ایلام دارای 350 هزار هکتار اراضی مستع کشاورزی است.

شهبازی عنوان کرد: استفاده همه پتانسیلهای بخش کشاورزی استان ایلام توسعهخ و اشتغالزایی را در استان به همراه دارد.



