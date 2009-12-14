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۲۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۲

سطح باغات مرکبات گلستان رو به افزایش است

سطح باغات مرکبات گلستان رو به افزایش است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: چهار هزار و 481 هکتار باغ مرکبات در استان وجود دارد که سطح کشت مرکبات سال به سال در حال افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصطفی مصطفی لو، عصر دوشنبه در نشست این معاونت در گرگان افزود: پیش بینی می شود سال جاری 51 هزار و 500 میوه از باغات استان برداشت شود که نسبت به دو سال گذشته تولید مرکبات از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است.

وی اظهار داشت: سال گذشته به دلیل سرمای شدید، سطح برداشت محصولات پنج هزار تن بوده است و اکنون استان از نظر تولید مرکبات رتبه هفتم کشور را به خود اختصاص داده است.

مصطفی لو بیان داشت: استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار و از بین بردن آفات و بیماریها، بهره برداری باغداران از توصیه های کارشناسان و ناظرین باغات و رعایت اصول فنی و ... باعث افزایش سطح مرکبات و تولید در استان شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: رعایت اصول صحیح باغداری و عملیات اصلاحی در زمان مناسب، آنالیز خاک و استفاده از عناصر ماکرو و میکرو و محلول پاشی، حذف علف های هرز و مدیریت صحیح و اصولی کف باغ و رعایت اصول به زراعی و استفاده از زیرشکن از دیگر عوامل افزایش این محصول در استان است.

سطح باغات استان گلستان حدود 32 هزار هکتار است.

کد مطلب 1000397

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