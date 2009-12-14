سطح باغات مرکبات گلستان رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصطفی مصطفی لو، عصر دوشنبه در نشست این معاونت در گرگان افزود: پیش بینی می شود سال جاری 51 هزار و 500 میوه از باغات استان برداشت شود که نسبت به دو سال گذشته تولید مرکبات از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است.

وی اظهار داشت: سال گذشته به دلیل سرمای شدید، سطح برداشت محصولات پنج هزار تن بوده است و اکنون استان از نظر تولید مرکبات رتبه هفتم کشور را به خود اختصاص داده است.

مصطفی لو بیان داشت: استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار و از بین بردن آفات و بیماریها، بهره برداری باغداران از توصیه های کارشناسان و ناظرین باغات و رعایت اصول فنی و ... باعث افزایش سطح مرکبات و تولید در استان شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: رعایت اصول صحیح باغداری و عملیات اصلاحی در زمان مناسب، آنالیز خاک و استفاده از عناصر ماکرو و میکرو و محلول پاشی، حذف علف های هرز و مدیریت صحیح و اصولی کف باغ و رعایت اصول به زراعی و استفاده از زیرشکن از دیگر عوامل افزایش این محصول در استان است.

سطح باغات استان گلستان حدود 32 هزار هکتار است.