سي و پنج دفتر كار در اختيار پژوهشگران جوان قرار مي گيرد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر محمد جواد قاسمي رئيس مركز رشد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در نشستي خبري افزود: جهان در سال هاي در پيش رو قرن بيست و يكم، دنيايي خواهد بود آكنده از رقابت، توسعه بازار، ظهور و رواج فناوري

هاي برتر و گسترش تجارت. بنابراين ايران در سال هاي پيش رو با دو چالش اساسي روبرو خواهد بود. اول آنكه، كشور بايد قادر باشد براي جمعيت جوان، تحصيل كرده و جوياي كار، از طريق استقرار جريان رشد مستمر و پايدار، شغل، درآمد و فعاليت هاي مولد ايجاد كند و دوم آنكه، الزامات ناشي از موقعيت منطقه اي و بين المللي ايران حكم مي كند كه در سال هاي آينده در كاهش ويا كم كردن فاصله ايجاد شده بين ايران و پاره اي از كشورهاي پيشرو و نوخاسته صنعتي، تلاش زيادي انجام شود.

وي تصريح كرد: در اوايل قرن بيست و يكم، دو گراش عمده درچالش هاي علوم و فناوري در بسياري از كشورهاي جهان مشاهده شده است: يكي انديشه جهاني شدن و ديگري حركت به سوي جامعه اي مبتني بر دانش.

دكتر محمد جواد قاسمي به فصول مورد نظر از ديدگاه توسعه و ارتقاي سطح فناوري در لايحه برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت: در ماده 5 - بند 5 اين لايحه تجديد نظر در برنامه ها و سياست هايي كه موجب ايجاد تبعيض عليه بنگاه هاي كوچك اقتصادي وتضعيف قدرت رقابتي آنها مي شود در نظر گرفته شده است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. همچنين در ماده 19- بند ج به توسعه كارآفريني در چارچوب حمايت از ايجاد و توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط تاكيد شده است. در ماده 28- بند د نيز به توسعه ساختارها و زير بناهاي لازم براي رشد فعاليت هاي دانايي محور در بخش خصوصي، نظير ايجاد و گسترش پارك ها و مراكز رشد اشاره شده است. زمينه سازي و انجام حمايت هاي لازم براي ايجاد شركت هاي توسعه فناوري با ماموريت انتقال و جذب فناوري موارد ذكر شده در ماده 30 - بند الف لايحه برنامه چهارم توسعه است. با توجه به اين چهار ماده و فصول سوم، چهارم و هشتم لايحه برنامه چهارم توسعه كه به تعامل فعال با اقتصاد جهاني، رقابت پذيري اقتصادي و حفظ محيط زيست و توسعه پايدار اشاره مي كند، سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي به ايجاد مراكز رشد و پارك هاي ف

ناوري اقدام كرده است.

رئيس مركز رشد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران افزود: در همين راستا با ايجاد و افتتاح سي و پنج اتاق، خدمات دفتري و همياري را براي پژوهشگران جوان فراهم مي كنيم. يك ساختمان 3 طبقه اي مشتمل بر 35 اتاق پارتيشن بندي شده در مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب، حداقل امكانات لازم براي پژوهشگران جوانان و واحدهاي فناوري است كه فراهم مي آوريم. در اين اتاق ها، امكانات ضروري از قبيل تلفن و رايانه در اختيار جوانان پژوهشگر و واحدهاي فناوري قرار داده مي شود تا جوانان پژوهشگر بتوانند بدون دغدغه هاي لازم براي تامين مكان فعاليت، به پژوهش ها و تحقيقات خود مشغول شوند و مجبور نباشند براي تهيه مكان و امكانات اوليه هزينه هاي گزافي را صرف كنند.

عضو هيئت علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در ادامه اضافه كرد: با ايجاد شبكه مشاوره اي و تامين خدمات دفتري و همياري براي پژوهشگران و ايجاد شبكه هاي تجاري سازي محصولات ناشي از تحقيقات پژوهشي گامي موثر در شكوفايي و رشد اقتصاد مبتني بر علم و دانش بر مي داريم.

دكتر محمد جواد قاسمي رئيس مركز رشد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي و عضو هيئت علمي اين سازمان افزود: در دو دهه اخير (Technology Incubation (TI يا بالندگي فناوري، پديده اي است كه در بسياري از كشورهاي جهان براي تجاري كردن نتا R &D از رشد فزاينده اي برخوردار شده است. انكوباتورها در جهت ارتقا سطح و حمايت از SME'S كشورها، در راستاي خلق نوآوري و فعاليت هاي تجاري مبتني بر فناوري، يك رهيافت جهاني محسوب مي شوند.

وي افزود: انكوباسيون فرايندي است پويا، با هدف كمك به شركت هاي تجاري - توليدي نوپا، به منظور بقا و رشد آنها در مرحله راه اندازي و شروع كار

تجربه بسياري از انكوباتورها حاكي از موفقيت بيش از 80 درصد موسساتي است كه سال هاي ابتدايي خود را در انكوباتورها مستفر بودند ولي متقابلا 75 درصد موسسات تازه تاسيس كه از حضور در يك انكوباتور محروم بوده اند، دچار شكست شده اند.

، يعني مرحله اي كه اينگونه شركت ها در معرض بيشترين آسيب ها قرار دارند. اصولا ايجاد و توسعه محصولات و فرا ورده هاي نو و ابتكاري، روش ها و فناوري هاي نوين، فرايندي است زمان بر و گران قيمت. بنابراين نقش انكوباتورها فراهم آوردن زير ساخت هاي لازم و محيطي مناسب براي حمايت از اينگونه كار آفريني ها در مرحله نوپايي است.

وي افزود: بالا بردن ميزان موارد خلق و توسعه كارآفريني هاي جديد، توسعه ساختار اقتصادي با گرايش نوآوري در منطقه، كشف توانمندي هاي منطقه در خلق توليدات و خدمات جديد، آگاهي بر مسائل مربوط به كيفيت نوآوري و مديريت، ايجاد شبكه اي از فناوري و توسعه اقتصادي و كاهش زمان بين توسعه فناوري و تجاري كردن محصول از اهداف انكوباتورها و مراكز رشد است.

دكتر محمد جواد قاسمي به نمايشگاه مراكز رشد و فناوري هاي كشورهاي مختلف جهان در اكتبر سال 2004 در آفريقاي جنوبي اشاره كرد و افزود: سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران نيز براي شركت در اين نمايشگاه اقدامات لازم را انجام داده است و فضايي از نمايشگاه به اين سازمان اختصاص يافته است. از محققين، پژوهشگران و مخترعين مي خواهيم در صورتي كه توليدات آنها مبتني بر فناوري است، نتايج تحقيقات و فعاليت هاي خود را به سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي معرفي كنند تا درصورت انتخاب در كميته داوري اين سازمان براي شركت آنها در نمايشگاه بين المللي آفريقاي جنوبي اقدامات لازم صورت گيرد.