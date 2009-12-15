17 نفر بر اثر آنفلوانزای نوع A در خراسان رضوی فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر مشهد، محمود شبستری در دیدار استاندار خراسان رضوی با هیئت مدیره نظام پزشکی مشهد ضمن ارائه گزارش از فعالیتهای این دانشگاه و حوزه بهداشت و درمان، از ساماندهی دریافت پول در مطب توسط پزشکان خبر داد و گفت: در حال حاضر هرگونه دریافت وجه در مطب یا به اصطلاح زیرمیزی، جرم محسوب شده و تخلف های اجتماعی در کمیته های با حضور نمایندگان دادگستری، قوه قضاییه، دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به آمار مرگ ناشی از آنفلوانزای نوع A در سراسر جهان گفت: در آمریکا 10 هزار نفر و ترکیه 286 نفر به اثر این بیماری فوت کرده اند، در حالی که در ایران تنها 147 نفر که اکثرا افراد کهنسال دارای بیماری های حاد تنفسی و ریوی بودند، فوت کردند که از این تعداد 17 نفر به خراسان رضوی اختصاص دارد.

وی همچنین از خرید دو میلیون واکسن آنفلوانزای نوع A در کشور خبر داد و اظهار داشت: 370 هزار واکسن وارد کشور شده و 23 هزار واکسن به خراسان رضوی اختصاص پیدا کرده است.

استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار افزود: خدمات پزشکی از بهترین خدمات قابل ارائه به مردم است که علاوه بر تاکید در آموزه های دینی، به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت ها و معیارهای ارزیابی موفقیت آن ها مطرح است.

محمود صلاحی به رشد قابل توجه علم پزشکی و خدمات مرتبط در 30 سال گذشته اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی و خراسان رضوی با فرهنگ و تمدن کهن و سابقه دیرین در علوم مختلف از جمله پزشکی باید در رتبه های بالای علم پزشکی قرار گیرد که به برکت نظام اسلامی، این حرکت آغاز شده و روز به روز به شتاب آن افزوده می شود.

استاندار خراسان رضوی بر لزوم افزایش سرانه بهداشت و درمان استان تاکید کرد و از مسئولان حوزه بهداشت و درمان و نظام پزشکی مشهد و دیگر نظام پزشکی های استان خواست با تقویت کیفیت و کمیت خدمات در این حوزه جایگاه استان را به حداقل رتبه دوم در کشور ارتقا دهند و بکوشند خدمات بهداشتی و درمانی خراسان رضوی در سطح کشور و منطقه مطرح شود.

صلاحی به ظرفیت های بالای علمی و تخصصی خراسان رضوی اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به انگیزه بالای خدمت به زائران و مجاوران امام رضا (ع) در جامعه پزشکی استان، خراسان رضوی شایسته ترین استان برای انتخاب شدن به عنوان پایلوت خدمات پزشکی و درمانی است و استانداری نیز جامعه پزشکی استان را در پیمودن این مسیر حمایت می کند.

در این جلسه اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی مشهد به بیان برخی مسائل پیش روی جامعه پزشکی اشاره کردند و استاندار نیز راهکارهایی برون رفت از این مسائل را پیشنهاد کرد.