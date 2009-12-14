نخبگان میدان را از افراط گرایان بگیرند/ وحدت و عدالت جدا شدنی نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به این شرح است: ملت بزرگ ایران، نخبگان سرافراز و دلسوزان انقلاب اسلامی ،

نا آرامی های پس از انتخابات زیان های جدی و هزینه های بزرگی بر ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است. ندانم کاری ها و ضعف مدیریت و قانون شکنی موجب شد که حوادث تلخ و ناراحت کننده ای بوجود آید.

امروز ادامه این نا آرامی ها به مرز خطرناکی رسیده است. اهانت به عکس امام به هر شکلی و توسط هر کسی که باشد نشان می دهد که ادامه این نا آرامی ها از مدیریت و رهبری خودی ها خارج شده و معلوم نیست که در آینده چه حوادثی از دل آن بیرون آید.

البته از قبل هم معلوم بود که چنین سرنوشتی در ادامه این اعتراضات خواهد بود. فعالان سیاسی ایران نشان داده اند جز در قالب ابزار و امکانات دولتی توان اداره اعتراضات خودجوش مردمی را ندارند، نمی توانند آنها را مدیریت و رهبری کنند و دشمنان ملت ایران که از ابزار و امکانات بیشتری برخوردارند سوار موج اعتراضات می شوند.

دشمنان ملت ایران ممکن است فکر کنند که در اثر تفرقه ها و اختلافات داخلی موجود ملت ایران ضعیف شده است و بخواهند که فشارهای جدیدی را به ایران وارد کنند. اخباری که از اردوگاه آنان می رسد حکایت از چنین خیال خامی دارد، هرچند که ملت ایران از تحریم جدید و حمله اسراییل باکی ندارد ولی بهتر است که دشمنان برای خود و ما دردسری درست نکنند.

هم اکنون که ندای پرهیز از تفرقه و حفظ آرامش و امنیت از سوی رهبر انقلاب اسلامی برای بار دیگر بلند شده است باید با لبیک گفتن به ایشان قدرت ملت خود را به رخ آنها بکشیم و ثابت کنیم که ما یکپارچه و منسجم هستیم.

عقلا و نخبگان نباید فرصت ها را از دست بدهند، از سکوت و تماشاچی بودن بیرون بیایند، میدان را از افراط گرایان بگیرند و دشمنان ملت ایران را ناامید سازند.

این اقدام می تواند با صدور اطلاعیه ها و یا شرکت گسترده همه اقشار در نماز جمعه این هفته و با دادن شعار "استقلال آزادی جمهوری اسلامی" و نشان دادن اقتدار ملی و لبیک گویی به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی صورت گیرد.

این کار، دشمنان ملت ایران را به مسیر عقلانیت و رفتارهای مناسب می کشاند، از دادن علائم غلط و امیدوارکننده به آنها جلوگیری می کند و از طرف دیگر افراط گرایان به حاشیه رانده شده و عقلانیت فضای کشور را پر خواهد کرد.

یکی دیگر از ابتکارات، می تواند اعلان وفاداری از سوی همه فعالان سیاسی ایران از آقای موسوی، خاتمی و کروبی گرفته تا ناطق نوری، هاشمی و مهدوی کنی و تا سران سه قوه به صورت دسته جمعی به آرمان های امام و مقام معظم رهبری باشد که این هم می تواند در نماز جمعه این هفته و یا به هر شکلی که خود این آقایان قبول دارند صورت گیرد.

امروز صبح پیرمردی به من می گفت که شما به آقای موسوی و کروبی بگویید فرصت را از دست ندهند.

البته تاکید بر وحدت و پرهیز از تفرقه به معنای آن نیست که عدالت و پیگیری حقوق ملت، نظام و اشخاص زیر پا گذاشته شود. در فرصت های آینده وقت کافی برای پیگیری حقوق اشخاص وجود دارد ولی همیشه وحدت و انسجام بستر عدالت بوده است.

بدون وحدت نمی توانیم عدالت را تحقق ببخشیم، البته نباید بعداً به بهانه وحدت از عدالت گذشت ولی تا آن موقع فرصت های زیادی وجود دارد. کسانی که برای رسیدن به عدالت وحدت را زیر پا گذاشتند پشیمان شدند، وحدت و عدالت از هم جدا شدنی نیستند.