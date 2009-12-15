فردریک شومان در تحلیل نظام بین‌الملل مرکب از دولتهای دارای حق حاکمیت بر این موضوع که این واحدهای سیاسی خودمختار هیچ اقتدار بالاتری را نمی‌پذیرند و با جنگ و چانه زنی منافع خود را تعقیب می‌کنند تأکید دارد.

وی با ارائه مثالهای تاریخی مدعی است که حفظ خود هدف غایی هر دولتی است. اگر دولتهای متعددی که هر یک دارای حق حاکمیت و حفظ خود هستند، نظام را تشکیل می‌دهند رفتار آنها قابل پیش‌بینی است.

بنیان غیرقابل اجتناب رفتار بین دولتها عدم اعتماد است. از آنجا که هیچ یک در اعمال دیگران نظارتی ندارند، از هیچ مشارکتی در امتزاج اهداف محلی در چارچوب یک جامعه سیاسی بزرگتر برخوردار نیستند و بنابراین تضمینی در مورد اعمال دیگران وجود ندارد، همه باید بیشترین سوء ظن را نسبت به یکدیگر داشته باشند.

بدین ترتیب هر دولتی برای حفظ استقلال خود باید با دیگران رقابت کند و هر تهدید ممکنی از سوی همسایگان و رقبایش را خاموش سازد. اگر دولت مزبور قدرت کافی داشته باشد، با اطمینانی تقریبا محاسبه شده دولتهایی را که تاب مقاومت در مقابلش را ندارند شکست خواهد داد.

از نظر شومان، صلح هیچ گاه هدف نیست، بلکه می‌تواند شرط لازم برای افزایش قدرت نسبی باشد.

در این نظام بین المللی، موازنه قدرت سازوکار تنظیم کننده مهمی است، اعضا برای دفاع از خود در مقابل هر تهدید بالقوه متحد خواهند شد و اتحاد قربانیان بالقوه تمایل یک کنشگر به نیل به مقام قدرت جهانی را سرکوب می‌کند.

بدین ترتیب، همه قدرتها استقلال خود را حفظ می‌کنند، نظام دولتی پا برجا می‌ماند و در نتیجه توازن یا موازنه قدرت نیز به وجود می‌آید.

از دیدگاه واقعگرایانه شومان نیز ارزش اصول اخلاقی تبلیغاتی است یا در مواردی است که این اصول با قدرت ملی مقارن باشند.

برخی صاحبنظران از جمله روزنا و دیویس، شومان را از نمایندگان شاخه‌ای از مکتب واقعگرایی می‌دانند که تنها به عنوان عکس‌العملی در قبال تحولات جاری در نظام بین‌الملل در نیمه قرن بیستم ظهور کرد.

این دیدگاه سرشتی هنجاری دارد و همانگونه که اشاره شد، بایدها در نظام فکری او جایگاهی دارد که ماهیت ارزشی نظرات او را تداعی می‌کند.

به نظر این صاحبنظران، این مکتب هنجاری تا حد زیادی در نشان دادن راه برای پژوهش بیشتر سترون است و این امر از ارزش نظری آن می‌کاهد.