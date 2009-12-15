علی سرتیپی مدیر موسسه فیلمیران درباره تشکیل کمیته تدوین آئین نامه صنفی سال 89 به خبرنگار مهر گفت: این برای اولین بار است که چند ماه قبل از شروع سال جدید این کمتیه تشکیل میشود. متاسفانه در سالهای قبل همیشه ما برای اکران نوروز با توجه آماده نبودن آئیننامه مشکل داشتیم که این موضوع امسال با این تهمیدات برطرف شده است.
وی افزود: این حرکت خانه سینما و پیگیری تشکیل این کمیته جای تشکر دارد. امیدوارم هر چه زودتر این آییننامه در بهترین شکل ممکن تدوین شود و به اجرا درآید و در برگیرنده تمام خواستهها در زمینه اکران باشد. امید است قبل از برگزاری جشنواه فجر این آئیننامه آماده شود تا بتوانیم برای سال آینده در بخش نمایش آثار برنامهریزی مناسب داشته باشیم.
به دعوت محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما و با حکم وی کمیته 9 نفره شامل ابوالحسن داودی، منوچهر شاهسواری، علی سرتیپی، عبدالله علیخانی، امیرحسین علمالهدی، محمدرضا صابری، غلامرضا فرجی، فرشید موتمنآذر و مهدی کرمپور مسئول پیگیری تدوین آئیننامه صنفی نمایش در سال 89 خواهند بود.
با توجه به اینکه عمر شورای صنفی فعلی بعد از جشنواره فیلم فجر به پایان میرسد آئیننامه سال 89 قطعا تا پایان دیماه باید نهایی و به تصویب معاونت سینمایی برسد تا شورای صنفی نمایش با اعضای جدید تشکیل شود.
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