پرداخت كمك بلاعوض به چايكاران هيچ نقشي در رونق صنعت چاي نداشته و نخواهد داشت

دبير اتحاديه چايكاران كشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر بابيان اين مطلب افزود: درصورتي كه يارانه پرداختي به چايكاران بموقع و بصورت يكجا پرداخت مي شد، كشاورزان مي توانستند، مقداري از آن را صرف گذران زندگي خود كنند.

ايرج هوسمي با اشاره به پرداخت كمك بلاعوض به چايكاران تصريح كرد: تاكنون ابلاغي در مورد پرداخت نوبت دوم كمك بلاعوض به چايكاران از سوي اتحاديه دريافت نشده است ؛ اين درحالي است كه رامين پاشايي فام مدير كل دفتر بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي ديروز يكشنبه از پرداخت قسط دوم چايكاران به مبلغ دو ميليون و 100 هزار ريال به ازاي هر هكتار خبر داد.

هوسمي تاكيد كرد: قسمت اعظم كمك بلاعوض به چايكاران درنوبت اول پرداخت شده كه با سياستهاي اخير مسئولان و در نتيجه كاهش قيمت برگ سبز، پرداخت كمكهاي بلاعوض نيزهيچ نقشي در رونق صنعت چاي نخواهد داشت.

وي، تصريح كرد: درحال حاضر90 درصد از باغات بزرگ چاي كشور بدليل عدم صرفه اقتصادي برداشت نشده و باغات كوچك نيز تنها به دليل امرار معاش چايكارا ن برداشت شده كه اين ميزان برداشت نيز در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته كاهش چشمگيري داشته است.

خاطر نشان مي كنم دولت چندي پيش اعلام كرد امسال به ازاي هر هكتار مزارع چاي ، هفت ميليون ريال به چايكاران كمك بلاعوض مي كند.



