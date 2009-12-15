برگزاری مراسم تجملاتی با هدف ترویج ازدواج ساده و آسان!

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شاید برای اولین بار که ایده برگزاری جشنهای گروهی ازدواج در بین دانشجویان شکل گرفت، هیچکس فکرش را هم نمی کرد که روزی برسد که دیگر اقشار جامعه حتی فرهنگیان و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد نیز جشنهای ازدواج را به صورت گروهی برای ترویج این سنت حسنه و مورد سفارش پیامبر اسلام (ص) در کشور برگزار کنند.

در طول یک دهه اخیر که برگزاری جشنهای ازدواج دانشجویی به صورت گروهی و با مشارکت دستگاههای مختلف برگزار شده است دستگاههای دولتی نیز به این مسئله سوق پیدا کرده اند تا آنها نیز برای جامعه هدف خود جشنی برگزار و این را هم در راستای ترویج ازدواج ساده و آسان در جامعه قلمداد کنند.

هدف اصلی برگزاری این جشنهای گروهی کاستن از هزینه های جانبی و جلوگیری از تجملاتی برگزار کردن مراسم عروسی است که البته امروز برخی از این مراسم گروهی نیز به نمادی از تجملگرایی و صرف هزینه های بسیار تبدیل شده و به نظر می رسد که باید برای جلوگیری از رواج این اندیشه به فکر چاره بود.

در استان کردستان برگزاری جشنهای گروهی ازدواج در طول سال جاری به دانشجویان دانشگاههای مختلف استان خلاصه نشد و تقریبا به تمامی بخشهای مختلف جامعه و حتی بهزیستی و کمیته امداد نیز کشیده شد و این ادارات در تلاش بودند که با تبلیغات مداوم این رویکرد را در تمام بخشهای جامعه ترویج کنند.

در سال جاری و تنها در یکماه گذشته جشنهای مختلف ازدواج گروهی در استان کردستان در یکی از مجلل ترین هتلهای استان کردستان و آن هم با پذیرایی بسیار ویژه و دعوت از گروههای مختلف هنری برگزار شد و سپس نوبت به دانشگاه جامع علمی و کاربردی رسید تا این مرکز آموزشی هم برای دانشجویان دم بختش جشنی برگزار کند.

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان نیز به فکر برگزاری جشن ازدواج برای خانواده های تحت پوشش این نهاد در کردستان افتاد و سپس بهزیستی استان کردستان نیز برای معلولان و خانواده های مددجو جشن ازدواج برگزار کرد و تقریبا در تمامی این جشنها سخنرانان بر روی یک موضوع بیش از همه اتفاق نظر داشتند و آن هم ساده برگزار کردن جشنهای عروسی و ازدواج بود.

این پایان کار نبود زیرا جشن ازدواج فرهنگیان نیز شب گذشته برگزار شد و حتی این موضوع در بخشهای خصوصی قلیل و اندک استان نیز پیگیری شد و یکی دو کارخانه هم برای کارگران شاغل خود جشنهای ازدواج گروهی برگزار کردند.

گرچه برگزاری چنین جشنهای گروهی موجب گسترش فرهنگ حسنه ازدواج می شود اما نکته ای که در این میان بیش از همه چیز خودنمایی می کند توجه بیش از حد به تجملگرایی در ازدواجهای گروهی و چیدن سفره های عقدی است که در بعضی از این مراسم با هزینه های بسیار بالایی همراه است در حالی که مسئولان هدف کار خود را ساده برگزار کردن این مراسم عنوان می کنند خود نماد صرف هزینه های غیرضروری و تجملگرایی برای جوانان شده است.

زوجهای جوانی در جشنهای ازدواج گروهی شرکت می کنند که قبل یا بعد از مراسم گروهی، خودشان جشن عروسی برگزار کرده اند و تنها عایدی این جشنها هدایایی است که به شرکت کنندگان پرداخت می شود!

تازه این پایان کار نیست و در حالیکه هدف اصلی از برگزاری چنین جشنهایی این است که زوجها با شرکت در جشنهای گروهی زندگی مشترک خود را آغاز کنند و از برگزاری جشنهای مفصل عروسی خودداری کنند اما زوجها بعد یا قبل از شرکت در این گونه مراسم جشنهای مفصلی را به صورت انفرادی برگزار می کنند و شاید تنها چیزی که از برگزاری این ازدواجهای گروهی عاید زوجهای جوان می شود هدایایی است که در جریان مراسم جشن گروهی از سوی مسئولان ارشد استان به افراد شرکت کننده پرداخت می شود.

هر چند که سازمان ملی جوانان کشور نیز در طول چند سال اخیر و با تغییر رویکرد سعی کرد در بحث ترویج ازدواج آسان برنامه های ویژه ای را برگزار کند و در این میان بیش از همه برنامه های خود را بر روی برگزاری جشنهای گروهی ازدواج متمرکز کرد اما به نظر می رسد که باید طرحی جامع برای بررسی عواقب این امر در کشور مورد توجه مسئولان دستگاههای متولی امر به ویژه سازمان جوانان قرار گیرد.

امروز در کشور اتفاقاتی روی می دهد که مسئولان بدون توجه به عواقب آن و کاملا در خلاف اهداف و چارچوبهای کاری برنامه ها حرکت کرده و نسبت به وضعیت این عمل در جامعه نمی اندیشند و تنها هدف اولیه توجیه کننده برگزاری چنین مراسمی می شود بدون اینکه هدف در اجرا رعایت شود.