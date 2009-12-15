حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اجتناب از اتهام زنی نسبت به بزرگان جامعه و همچنین انتقادات مراجع عظام تقلید از انتشار اخبار دروغ، شبه دروغ و انتخاب مطالب تنش زای گزینشی در رسانه ها و مطبوعات اظهار داشت: طبیعتا مسائل اخلاقی باید در یک جامعه اسلامی حاکم باشد و مردم، مطبوعات ورسانه ها رفتار خود را بر اساس مبانی اخلاقی-اسلامی شکل دهند.

وی با اظهارتاسف از رواج تهمت در جامعه از طریق برخی رسانه ها، عنوان کرد: درحال حاضر فضا بگونه ای شده است که عده ای به محض اینکه بخواهند با کسی برخورد کنند وی را متهم به مخالفت با نظام، مخالفت با مقام معظم رهبری و داشتن فساد مالی می کنند بدون اینکه در دادگاه اتهام مذکور ثابت شده باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن رسانه های مروج تهمت در جامعه، گفت: اتهام زدن به افراد که از سوی برخی رسانه ها انجام می شود کار بسیار مذمومی است ودر صورت ادامه نظام اجتماعی ما را دچار چالش جدی خواهد کرد.

وی شان رسانه ها را شان ترویج اخلاق در جامعه دانست و افزود: اگر رسانه ها چنین مسائل اخلاقی را رعایت نکنند فضای جامعه مسموم خواهد شد.

مصباحی مقدم در ادامه به حرکت ساختارشکنانه هتک حرمت به تصویر امام راحل اشاره کرد وافزود: مسئله اهانت به عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یک حلقه از مجموع زنجیره ای حوادثی بود که بعد از انتخابات انجام شد وجمهوری اسلامی ایران که بنیانگذارش امام خمینی (ره) است ، اسلامیت و حتی جمهوریت آن مورد حمله قرار گرفت.

وی با بیان اینکه هتک حرمت به تصویر امام راحل را نمی توان به پای دانشجویان نوشت، گفت: این اتفاقات ناگوار کار کسانی است که از ابتدای پیروزی انقلاب با این نظام سرسازگاری نداشتند وحوادث بعد از انتخابات را مورد سوء استفاده قرار دادند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش به راهکار برون رفت از شرایط فعلی اشاره کرد وافزود: افرادی که ناخواسته گردن خود را پل پیروزی دشمنان نظام قرار دادند، باید هرچه زودتر بیدار شوند و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند از چنین حرکات وشعارهای ساختارشکنانه ابراز بیزاری کنند و به بیانی دیگر رفتار خود را اصلاح نمایند.