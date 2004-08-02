برنامه هاي بسيج خواهران در هفته زن تشريح شد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، مينو اصلاني روز دوشنبه درخصوص برنامه هاي بسيج خواهران در هفته زن گفت : بسيج خواهران با دوميليون و 400 هزار خواهربسيجي در اولين روز از هفته زن گردهمايي بزرگي را در ميادين اصلي شهرها و استاديوم هاي هر شهر برگزار خواهد كرد.



وي تجمع خواهران بسيجي تهران در سالن 12 هزار نفري استاديوم آزادي را از ديگر برنامه هاي اين هفته عنوان كرد و افزود: در اين تجمع خواهران بسيج با آرمان هاي بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي و رهبر معظم انقلاب اسلامي تجديد پيمان مي كنند.



اصلاني تصريح كرد: اهداء تاج گل و اداء احترام به بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي، اجراي مسابقات قهرماني بسكتبال جام كوثر، تشكيل ميزگرد تخصصي و فني نقش مهندسين خواهر در توسعه از ديگر برنامه هاي هفته زن مي باشد.



مسئول بسيج خواهران نيروي مقاومت اضافه كرد: در اين هفته نشست هاي فرهنگي و سياسي براي توجيه خواهران بسيجي در خصوص مسايل روز در حوزه هاي مقاومت بسيج خواهران سراسر كشور برگزار مي شود.



اصلاني با اشاره به برگزاري ويژه برنامه اين هفتم در شهر زلزله زده بم، خاطرنشان كرد: اين برنامه از سوي بسيج خواهران استان كرمان در شهر بم انجام خواهد شد.



وي برپايي جشن بزرگ ميلاد كوثر درسراسر كشور را از ديگر برنامه هاي بسيج خواهران در هفته زن دانست و گفت : نشست مديران خواهر نواحي بسيج دانشجويي، برگزاري همايش علمي، فرهنگي و سياسي مهندسين خواهربسيجي،نشست نمايندگان بسيج خواهران كليه اقشار با نمايندگان مراكز و موسسات دولتي و غيردولتي فعال درمباحث زنان از برنامه هايي است كه درطول اين هفته برگزار مي شود.



اصلاني گفت: در اين هفته از چهره هاي برتر بسيجي تقدير به عمل خواهد آمد و جشن ميلاد كوثر براي خانواده هاي كاركنان سازمان بسيج دانشجويي و نواحي نيز برگزار خواهد شد.



وي با تاكيد بر اينكه به مناسبت هفته زن مسابقات قرآني با حضور خواهران قراء خارجي در 12 استان كشور برگزار خواهد شد، گفت: در اين هفته خواهران بسيج كوهپيمايي سراسري رهسپاران با ولايت را در حوزه هاي مقاومت سراسر كشور برگزار خواهند كرد.

