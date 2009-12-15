اتصال شبکه برق روسیه به ایران/ تشریح جزئیات مذاکرات تهران - مسکو

عباس علی آبادی در گفتگو با مهر درباره آخرین توافقات مقامات وزارت نیرو و انرژی ایران و روسیه در زمینه توسعه همکاریهای برقی گفت: در سفر اخیر سرگی اشماتکو وزیر انرژی روسیه به تهران دو کشور درباره اتصال شبکه برق ایران و روسیه مذاکراتی انجام دادند به طوری که پیش بینی می کنیم امکان تبادل فصلی برق بین دو کشور وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه میزان مصرف برق در ایام تعطیلات در دو کشور متفاوت است، اظهار داشت: در سفر اخیر اشماتکو به تهران امکان استفاده بهینه از ظرفیت های صنایع برق دو کشور به طور جدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به مذاکرات اولیه انجام شده بین تهران و مسکو برای توسعه همکاری های دو کشور در زمینه برق، تصریح کرد: قرار است به زودی یک تیم کارشناسی برای پیگیری مذاکرات به تهران سفر کند.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه هم اکنون ایران و روسیه دو قطب بزرگ تولید کننده برق در سطح منطقه هستند، بیان کرد: در حال حاضر میزان تولید برق در روسیه بیش از 200 هزار مگاوات و میزان تولید برق در ایران حدود 55 تا 60 هزار مگاوات است.

علی آبادی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی شبکه برق ایران از جنوب به کشورهای حاشیه خلیج فارس و از اطراف به افغانستان ، عراق، ترکیه و پاکستان متصل شده است تبیین کرد: روسیه هم علاقمند است که به برق ایران متصل شود تا برای بالانس انرژی خود از این ظرفیت استفاده کند.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون بررسی‌های فنی و ارزیابی‌ها برای اتصال شبکه برق دو کشور در دست انجام است، بیان کرد : پیش بینی می کنیم تا سه ماه آینده این موضوع در کمیته فنی مشترک دو کشور جمع بندی شود.