اراده معطوف به زندگی فراتر از روحیه حفظ بقاء مادی است

نیبور توجه ویژه‌ای به مفهوم انجیلی انسان دارد. گناه اولیه انسان را آلوده کرده و بنابراین آماده شرارت است. گناهکاری انسان ناشی از اضطراب اوست. اضطراب ملازم پارادوکس آزادی و فناپذیری است که انسان درگیر است.

انسان گناهکار است، زیرا فناپذیری خود را انکار و تظاهر می‌کند که چیزی بیش از آن است که واقعا هست. در ذات انسان "اراده معطوف به زندگی" وجود دارد که به نظر نیبور "اراده معطوف به قدرت" از آن ناشی می‌شود.

اراده معطوف به زندگی انسان فراتر از اراده محض برای حفظ بقاء مادی است و به رغم خطرات ناشی از طبیعت و تاریخ، می‌خواهد با افزایش قدرت فردی و جمعی خود امنیت بیابد.

نیبور در بحث در مورد ماهیت قدرت در گروهها و دولتها می‌گوید که قدرت ملی، فرافکنی "اراده معطوف به قدرت فرد" است.

هنگامی که محدودیتهای اخلاقی برای فرد به عنوان عضو یک گروه یا یک دولت، کمتر از محدودیتهای او به عنوان فرد باشد، به خشونت بیشتر در سطح گروهی یا ملی منجر می‌شود. فرد به عنوان عضو یک گروه هویت خود را از دست می‌دهد و در عوض توده‌ای بدون نام می‌‍شود. به این ترتیب، گرایش او به قدرت در سطح گروهی و ملی افزایش می‌یابد.

نیبور نیز مانند سایر واقع‌گرایان، امکان از بین رفتن تعارضات در سطح بین‌المللی از طریق ایجاد حکومت جهانی را نفی می‌کند. در این موضوع او در مقابل هابز قرار می‌گیرد.

در طول تاریخ، حکومتها سلطه خود را بر همسایگان ضعیف‌تر گسترش داده‌اند، اما محدود کردن حق حاکمیت، همیشه غیرمستقیم و یا از طریق تحمیل قدرت از بالا صورت گرفته است.

این تفکر که حکومت جهانی پدیده ساده و امکان‌پذیری است، شکل نهایی و پوچ‌ترین صورت مفهوم "قرارداد اجتماعی" در مورد حکومت است که از زمان هابز تا به حال اندیشه سیاسی نوین را دچار سردرگمی ساخته است.

باید در این زمان روشن شده باشد که مفهوم وضعیتی طبیعی که در آن همه انسانها با هم می‌جنگند و متعاقب آن با انعقاد قرارداد اجتماعی، قدرتی را بر خود می‌پذیرند تا از هلاکت متقابل جلوگیری کنند افسانه‌ای محض است.