سالانه باید 15 هزار شغل در استان قزوین ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین اصغر حمزه ای شامگگاه دوشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری که در سالن اجتماعات فرمانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس سند اشتغال برنامه چهارم باید 54 هزار اشتغال ایجاد می کردیم که از این میزان پیش بینی شده تعداد 37 هزار اشتغال ایجاد شود.

وی افزود: براساس پیش بینی های انجام شده در برنامه پنجم توسعه استان قزوین باید 60 هزار اشتغال ایجاد شود که با 15 هزار اشتغال باقی مانده از برنامه چهارم این رقم به 75 هزار اشتغال می رسد به نحوی که در برنامه پنجم توسعه قزوین باید سالانه 15 هزار اشتغال ایجاد کنیم که این امر نیازمند تلاش و برنامه ریزی جدی است.

معاون برنامه ریزی استانداری افزود: در طول سه سال ابتدایی برنامه چهارم 38 هزار اشتغال ایجاد شده که بیانگر اشتغالزایی متوسط سالانه 12 هزار و 500 شغل است که با تزریق 33 میلیارد تومان اعتبار انجام شده است.

وی تصریح کرد: شرایط فعلی اعتباری کشور وضعیت انقباضی است و در طول دو سال گذشته حجم کارها خیلی سنگین بوده است البته باید مراقب باشیم زیرا نرخ بیکاری طی سه ماهه اول، دوم و سوم افزایش داشته است و این امر وظیفه ما را به عنوان مسئولان برنامه ریزی سنگین تر می کند.

حمزه ای خاطرنشان کرد: اگر بانکها همکاری بیشتری کنند قادر هستیم تا پایان سال 15 هزار اشتغال عقب مانده را جبران کنیم و به اهداف برنامه توسعه نزدیک شویم.

وی از مدیران شعب بانکهای استان خواست با دعوت از مدیران عامل خود برای سفر به استان، زمینه گفتگوی مستقیم و انعکاس وضعیت استان را برای جذب منابع مالی بیشتر فراهم کنند.

معاون استاندار قزوین اعلام کرد: در خصوص یارانه تسهیلات نیز مدیران و مسئولان باید تا پایان سال نسبت به جذب آن اقدام کنند زیرا در حال حاضر معادل 10 درصد تسهیلات پرداختی یارانه داده می شود که در آئین نامه جدید این مبلغ به دو درصد و آن هم در سود و کارمزد کاهش یافته است.