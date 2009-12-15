تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه بیست و چهارم آذرماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و هفتم ذی الحجه سال 1430 هجری قمری و برابر است با پانزدهم دسامبر سال 2009 میلادی.
- هفته هفدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* پوشینه بافت قزوین - شهید منصوری قرچک، ساعت 15، سالن شهیدبابایی قزوین
* فولاد ماهان اصفهان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15، سالن پیروزی اصفهان
* شهرآفتاب تهران - صدرا شیراز، ساعت 15، سالن شهیدجوینی هشتگرد
* هیئت فوتبال کرمان - راه ساری، ساعت 15، سالن استانداری کرمان
* علم وادب مشهد - ارم کیش قم، ساعت 15، سالن شهیدبهشتی مشهد
* لبنیات ارژن شیراز - فیروزصفه اصفهان، ساعت 15، سالن صدرا شیراز
* پتروشیمی تبریز - شرکت ملی حفاری ایران، ساعت 15، سالن پتروشیمی تبریز
- مراسم اهداء جوایز و جشن قهرمانی تیم فوتبال بانوان ملوان بندر انزلی ساعت 10 صبح امروز در این شهر برگزار می شود.
- با دعوت رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، مدیران، مسئولان و روسای فدراسیونهای ورزشی ساعت 16 امروز در نشستی با اعضای این فراکسیون شرکت می کنند.
- قرعهکشی شانزدهمین دوره مسابقات جام جهانی بسکتبال ساعت 11:30 (به وقت محلی) با حضور نمایندگان ایران و دیگر تیمهای شرکتکننده در این دوره از رقابتها در هتل "کمپینسکی" شهر استانبول برگزار میشود.
- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاههای جهان امشب با برگزاری دیدار بین تیمهای لاپلاتا آرژانتین با پوهانگ استیلرز کره جنوبی در امارات آغاز خواهد شد.
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