پیشرفت مس با لوکا محسوس است/ آشوبی و منیعی از دیدار با پاس برمی گردند

ایرج کهندل درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: منکر زحمات پرویز مظلومی در تیم مس نمی شوم اما با حضور لوکا در تیم، هم نظم و انضباط تیمی افزایش پیدا کرده و هم تمرینات به شکلی جدی تر برگزار می شود که در مجموع پیشرفت تیم مس در این زمان اندک محسوس است.

وی با بیان اینکه بسیار امیدوار است بوناچیچ مس را از بحران فعلی خارج کند، اظهار داشت: ما 5 شکست متوالی را تجربه کرده ایم و برای اینکه بتوانیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم باید برابر استقلال اهواز به پیروزی دست یابیم.

سرپرست تیم فوتبال مس کرمان خاطرنشان کرد: بازی با استقلال اهواز دیدار مرگ و زندگی برای مس است. در این بین باید کادرفنی و بازیکنان تلاش مضاعفی انجام دهند تا بتوانند با کسب 3 امتیاز آن مسابقه، از اعتبار تیم دفاع کرده و بیش از این شرمنده تماشاگران کرمانی نشویم.

وی با بیان اینکه آشوبی از روز دوشنبه تمریناتش را آغاز کرد، افزود: درحال حاضر منیعی هم در شرایط خوبی قرار دارد و هر دو تمریناتشان را زیر نظر مربی بدنساز تیم پیگیری می کنند که با ادامه این روند می تواند از دیدار با پاس همدان در ترکیب مس به میدان بروند.

کهندل در پایان با بیان اینکه مظفری زاده در دیدار تیم مس برابر سپاهان، در روز خوب خود قرار نداشت، گفت: مظفری زاده داور بزرگی است اما آنروز اشتباهاتی غیر عمدی و سهوی داشت. البته نمی خواهم بگویم این اشتباهات به نفع سپاهان بود اما انصاف در داوری آن مسابقه رعایت نشد.