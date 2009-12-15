اولویت سیاست خارجی قزاقستان تعمیق رابطه با ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زالفاس عادلبایوف شامگاه دوشنبه در مراسم جشن استقلال جمهوری قزاقستان در گرگان افزود: هر دو کشور در مسائل برقراری امنیت منطقه ای، چارچوب سازمان ملل متحد، تلاش برای رفع بحران افغانستان و عراق اشتراک نظر دارند.

وی عنوان کرد: همچنین گسترش روابط استانهای کشور از جمله گلستان در دستور کار بوده و اکنون بین استانهای مانقیستا و قزاقستان جنوبی مناسباتی با گلستان و خراسان برقرار است.

سرکنسول جمهوری قزاقستان در گلستان اظهار داشت: ملت قزاقستان تاریخی پر از مبارزه در راه حفظ ملیت دارد و این کشور از ملیتها و مذاهب مختلفی تشکیل شده که برای همکاری با جهان اسلام تلاش می کنند.

عادلبایوف بیان داشت: 18 سال گذشته از استقلال این کشور برای ملت قزاقستان برابر یک عصر بوده و در این سالها اصلاحات اجتماعی، عمومی و سیاسی زیادی در کشور صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان نیز گفت: تعیمق و توسعه روابط دوستانه ایران و قزاقستان موجب عزت دو کشور در منطقه خواهد شد.

عباس نیاوند افزود: امیدواریم این کشور با تکیه بر توانمندیها، قدرت مردمی و آرمانخواهی در راه دستیابی به اهدافش موفق باشد.

سرکنسولگری قزاقستان سال گذشته در گلستان تاسیس شد.