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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۹:۳۴

اولویت سیاست خارجی قزاقستان تعمیق رابطه با ایران است

اولویت سیاست خارجی قزاقستان تعمیق رابطه با ایران است

گرگان - خبرگزاری مهر: سرکنسول قزاقستان در گلستان با اشاره به اهمیت ایران در منطقه خاورمیانه، قفقاز و آسیای میانه، گفت: روابط دوستانه ایران و قزاقستان آینده روشنی دارد و تعمیق روابط دوستانه با این کشور اولویت مهم سیاست خارجی این کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زالفاس عادلبایوف شامگاه دوشنبه در مراسم جشن استقلال جمهوری قزاقستان در گرگان افزود: هر دو کشور در مسائل برقراری امنیت منطقه ای، چارچوب سازمان ملل متحد، تلاش برای رفع بحران افغانستان و عراق اشتراک نظر دارند.

وی عنوان کرد: همچنین گسترش روابط استانهای کشور از جمله گلستان در دستور کار بوده و اکنون بین استانهای مانقیستا و قزاقستان جنوبی مناسباتی با گلستان و خراسان برقرار است.

سرکنسول جمهوری قزاقستان در گلستان اظهار داشت: ملت قزاقستان تاریخی پر از مبارزه در راه حفظ ملیت دارد و این کشور از ملیتها و مذاهب مختلفی تشکیل شده که برای همکاری با جهان اسلام تلاش می کنند.

عادلبایوف بیان داشت: 18 سال گذشته از استقلال این کشور برای ملت قزاقستان برابر یک عصر بوده و در این سالها اصلاحات اجتماعی، عمومی و سیاسی زیادی در کشور صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان نیز گفت: تعیمق و توسعه روابط دوستانه ایران و قزاقستان موجب عزت دو کشور در منطقه خواهد شد.

عباس نیاوند افزود: امیدواریم این کشور با تکیه بر توانمندیها، قدرت مردمی و آرمانخواهی در راه دستیابی به اهدافش موفق باشد.

سرکنسولگری قزاقستان سال گذشته در گلستان تاسیس شد.

کد مطلب 1000635

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