حمایت آمریکا و انفعال اعراب مشوق سرکشی صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه امروز سه شنبه در مطلبی عنوان کرد: کسانی که اوضاع منطقه خاورمیانه را دنبال می کنند شاهد آن هستند که اسرائیل هر زمان که سخنی از صلح به میان می آید و علیه آن از سوی موسسات وابسته به سازمان ملل متحد بیانیه هایی در جهت محکومیت این رژیم صادر می شود، تجاوزاتش را علیه فلسطینیان افزایش می دهد.

این روزنامه سوری در ادامه خاطر نشان می سازد: این روش تجاوزکارانه و دائمی اسرائیل برای کشورهای منطقه امرغیرعادی نیست چرا که سیاست اسرائیل بر پایه نقض صلح بنا نهاده شده است.

روزنامه تشرین درادامه می نویسد: پرواضح است که سران اسرائیلی در برابر روند صلح و قوانین بین المللی سرکش هستند و همچنان تجاوزات اسرائیل ادامه دارد و تنها علیه فلسطینیان و کشورهای اطراف آنان خلاصه نمی شود.

به نوشته این روزنامه چاپ دمشق، درمقابل این همه تجاوزگری و سرکشی رژیم اسرائیل با تاسف شدید شاهد سکوت بین المللی و حتی برخی کشورهای عربی هستیم.

آمریکا هم که قطعنامه های بین المللی را درکنترل خود دارد در هر حالتی سیاست های خود را درمنطقه براساس حمایت از اسرائیل قرار داده است؛ حتی اگر صهیونیست ها در تجاوزات خود کودکان شیرخواره را بکشند و یک میلیون و نیم ساکن نوارغزه را تا حد مرگ تحت محاصره قرار دهند.

این سیاست آمریکا ثابت است هرچند که اگردر ظاهر امر تغییر کند اما دراصل و محتوا همان است مانند آنچه درحال حاضر در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درحال وقوع است.

" عزالدین درویش " نویسنده این مقاله در ادامه خاطر نشان می سازد: این به آن معنی است که سازمان ملل متحد تحت سیطره و نفوذ آمریکا قرار دارد و نمی تواند بر اوضاع منطقه تاثیر بگذارد مگر آنکه تاثیرگذاری منفی داشته باشد و این نقطه سیاهی در تاریخ سازمان ملل متحد است که لکه ننگی برای این سازمان بین المللی به شمار می رود.

این روزنامه سوری درادامه با لحنی انتقاد آمیز از کشورهای عربی می نویسد: سستی اعراب در مقابله با تجاوزات اسرائیل و مخالفت این رژیم با صلح عادلانه اقدامی نامفهوم و کاملا غیرقابل قبول است.

اعراب در برابر تجاوزات رژیم اسرائیل سکوت اختیار کردند و در برابر آمریکا حتی اگر دنیای اعراب را ویران کند همانطوری که درحال حاضر درحال وقوع است؛ تسلیم هستند و این یکی از علت های سرکشی اسرائیل در برابر روند صلح و مخالفت با آن است.

تشرین درپایان تاکید می کند: اگر اعراب مواضع خود را تغییر دهند و با یکدیگر متحد شوند و تصمیم بگیرند که سرزمین های اشغالی شان و حقوق غصب شده خود را بازگردانند قطعا معادلات منطقه تغییر می یابد.