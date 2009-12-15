به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان نیمه اسفندماه در مکزیکوستی برگزار خواهد شد. بعد از پایان این رقابتها، مسابقات انتخابی المپیک آغاز می شود.

فدراسیون تکواندو روزهای اول و دوم دیماه را برای برگزاری دیدارهای انتخابی اعلام کرده است. طبق برنامه اعلام شده بعد ازعاشورای حسینی اردوی آمادگی این تیم آغازشود.

این تیم از زمان تشکیل اردو تا زمان سفر به مکزیک 65 روز فرصت دارد تا مراحل آماده سازی و کسب سهمیه المپیک نوجوانان را طی کند که به نظر می رسد کادر فنی تیم ملی کادر دشواری را پیش رو داشته باشد.

اینکه کادر فنی سابق تیم نوجوانان متشکل زوار، برجی و بسحاق هدایت تیم ملی نوجوانان در رقابتهای جهانی برعهده خواهند داشت یا خیر هنوز مشخص نشده ولی قرار است تا زمان تشکیل اردوی آماده سازی، این موضوع اعلام شود.