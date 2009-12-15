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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۱

تکواندو نوجوانان جهان - مکزیک

تاریخ برگزاری رقابتهای انتخابی مشخص شد/ 65 روز زمان برای آماده‌سازی

تاریخ برگزاری رقابتهای انتخابی مشخص شد/ 65 روز زمان برای آماده‌سازی

زمان برگزاری رقابتهای انتخابی تیم نوجوانان برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان و انتخابی المپیک از سوی فدراسیون تکواندو اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان نیمه اسفندماه در مکزیکوستی برگزار خواهد شد. بعد از پایان این رقابتها، مسابقات انتخابی المپیک آغاز می شود.

فدراسیون تکواندو روزهای اول و دوم دیماه را برای برگزاری دیدارهای انتخابی اعلام کرده است. طبق برنامه اعلام شده بعد ازعاشورای حسینی اردوی آمادگی این تیم آغازشود.

این تیم از زمان تشکیل اردو تا زمان سفر به مکزیک 65 روز فرصت دارد تا مراحل آماده سازی و کسب سهمیه المپیک نوجوانان را طی کند که به نظر می رسد کادر فنی تیم ملی کادر دشواری را پیش رو داشته باشد.

اینکه کادر فنی سابق تیم نوجوانان متشکل زوار، برجی و بسحاق هدایت تیم ملی نوجوانان در رقابتهای جهانی برعهده خواهند داشت یا خیر هنوز مشخص نشده ولی قرار است تا زمان تشکیل اردوی آماده سازی، این موضوع اعلام شود. 

کد مطلب 1000641

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