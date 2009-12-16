1500 تن اقلام خوراکی به مناسبت ماه محرم در مساجد گیلان توزیع شد

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای تأمین کالاهای اساسی مصارف مراکز خیریه، هیئتهای عزاداری و حسینیه ها در ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ماه های محرم و صفر سال جاری در مجموع هزار و 542 تن سهمیه های از کالاهای اساسی شامل هزار و 206 تن برنج، 201 تن روغن و 135 تن قند و شکر به نرخهای ترکیبی پیش بینی شده است.

وی با اعلام اینکه بخشی از این سهمیه ها نه تنها در مناطق محروم استان توزیع خواهد شد، یادآور شد: این سهمیه های به مساجد، تکایا، هیئتهای عزاداری و حسینیه های که دارای ملت کارت اعتباری ویژه نذورات هستند و مشخصات آنها در سامانه سهمیه بندی کالا ثبت شده باشد، تخصیص خواهد یافت.

رئیس بازرگانی گیلان همچنین به پدیده اقلام وارداتی غیراستاندارد به کشور اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور حمایت از مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالای نامرغوب خارجی، سازمان استاندارد بر کلیه اقلام وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری نظارت کرده و تنها در صورت انطباق با استاندارد ملی و یا استانداردهای مورد قبول مجوز ورود به کشور را برای آنها صادر می ‌کنند.

امینی تاکید کرد: طرح مدیریت واردات به عنوان یکی از اصلی ترین راهکارهای حمایت از تولید داخلی و نیز حمایت از مصرف کنندگان اجرا می شود و دستگاه های نظارتی طبق مقررات مکلف به جلوگیری از واردات کالای تقلبی و بی کیفیت به کشور هستند.

وی یادآور شد: وزارت بازرگانی به استناد ماده 24 قانون مقررات صادرات و واردات مسئول اجرایی قانون است و با افرادی که مطابق ضوابط عمل نکنند برخورد خواهد کرد و این نوع کالا از همان بدو ورود در گمرکات به کشور مبداء برگشت و چنانچه در محموله های بعدی تکرار شود، در فهرست سیاه کشور خواهند رفت و از ورود آنها جلوگیری می شود.