هشت هزار شی تاریخی باستان شناختی در ساری وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رحمت عباس نژاد صبح سه شنبه در مراسم افتتاحیه نهمین همایش دوسالانه حفاظت و مرمت اشیا تاریخی و فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری در ساری گفت: مازندران سرزمین سبز علویان است زیرا نخستین حکومت شیعی جهان اسلام را ایجاد کرده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران ابراز داشت: با توجه به رویکرد فرهنگی سفر سوم رئیس جمهور باید از این ظرفیت استفاده شود تا از مصوبات فرهنگی استفاده کنیم.

عباس نژاد تصریح کرد: در مازندران در راستای مطالعات باستان شناسی و تهیه و تدوین نقشه باستان شناسی موفق شدیم دو هزار و 300 اثر در قالب تپه های باستانی و بناهای مختلف را مورد شناسایی قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه حدود 650 اثر از این تعداد در فهرست آثار ملی ثبت شده اند، افزود: 900 اثر نیز تا پایان سال در فهرست آثار ملی کشور جای خواهند گرفت.

دبیر اجرایی همایش اظهار داشت: موفق شدیم دماوند و چشمه سورت ساری را به عنوان نخستین و دومین اثر طبیعی در آثار ملی قرار دهیم ضمن آنکه در آثار معنوی نیز اقداماتی صورت گرفته و پنج پرونده در شورای ثبت آثار مطرح شده اند.

وی تصریح کرد: اعتبارات سازمان در سال گذشته پنج درصد افزایش فوق العاده ای داشته و توانسته ایم پروژه ها را تا سه برابر افزایش دهیم.

عباس نژاد گفت: سال گذشته 60 پروژه مرمتی با اعتبار شش میلیارد تومان در استان اجرایی شد و امسال نیز 93 پروژه در دست اقدام است.

وی افزود: هشت هزار شی تاریخی باستان شناختی مربوط به دوره های مختلف تاریخی و پیش از تاریخی در ساری نگهداری می شوند که این اشیا به لحاظ وضعیت نگهداری، وضعیت قابل قبولی دارند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاطرنشان کرد: تعداد دو هزار قطعه اشیا مردم شناختی صنایع دستی و هنرهای دستی از جنس های مختلف در گنجینه ها نگهداری می شوند.

وی تصریح کرد: به ایجاد یک مرکز مرمت و حفاظت از آثار در استان نیاز است که درخواست آن داده شده است.