کنترل آنفلوانزای A در پایگاههای مرزی کشور موفق بوده است

غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به رغم جو روانی که در موج اول و دوم بیماری آنفلوانزای A در کشور ایجاد شده بود اما عملکرد مجموعه وزارت بهداشت باعث شد که شاهد کنترل بیماری و تعداد کم تلفات آن باشیم.

این در حالی است که دکتر محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از بروز حداقل یک موج دیگر آنفلوانزای نوع A در کشور تا پایان زمستان خبر داده است.

اسداللهی با عنوان این مطلب که موارد مراجعه بیماران مشکوک به آنفلوانزای A به مراکز درمانی در مناطق مرزی تربت جام و تایباد به 3 تا 4 برابر رسیده بود، افزود: درمجموع مردم از عملکرد وزارت بهداشت راضی بودند و جواب هیچکدام از موارد مشکوک هم مثبت نشد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با ابراز رضایت از تجهیز پایگاههای مراقبت بهداشت مرزی از سوی وزارت بهداشت، گفت: در حال حاضر شاهد ایجاد اتاق ایزوله در این پایگاهها و آماده باش نیروهای بهداشتی و درمانی این پایگاهها هستیم که کمک زیادی به کنترل بیماری در داخل کشور کرده است.

نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس همچنین به تعداد اندک تلفات بیماران مبتلا به آنفلوانزای A در کشور در مقایسه با کشورهای منطقه اشاره کرد و افزود: در مناطق مرزی هم تلفات چندانی نداشتیم که نشان می دهد عملکرد وزارت بهداشت در کنترل و پیشگیری از بیماری قابل قبول بوده است.

آمار حاصل نمونه گیری از افراد با علائم شدید بیماری در بیمارستانها است و برآورد می شود 500 هزار نفر در موج اول این بیماری در کشور دچار آنفلوانزای A شده باشند.

اسداللهی در خصوص اعلام آمار مبتلایان به صورت ماهانه از سوی وزارت بهداشت، گفت: با توجه به جو روانی حکم بر جامعه که ناشی از آگاهی عمومی و عملکرد خوب وزارت بهداشت بوده است، اعلام آمار و تلفات مبتلایان به آنفلوانزای A به صورت ماهانه می تواند مثبت باشد.