منابع آبی گلستان رو به کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی جعفری صبح سه شنبه در نشست با پژوهشگران بخش تحقیقات کشاورزی استان در گرگان افزود: در حال حاضر هر روز با کاهش آب روبرو هستیم و نسبت به مهار آبهای سطحی نیز کم توجهی شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین بخش عمده ای از آبهای زیر زمینی در حال استفاده است و در سالهای آینده این کمبود بیشتر احساس می شود.

وی اظهار داشت: برای فعال سازی بخش کشاورزی و ارتقای کشاورزان و استفاده بهینه از منابع باید تحقیقات و پژوهش را به جایگاه اصلی آن هدایت کنیم.

به گفته جعفری، برای هیچ نهادی نیاز به تحقیقات و پژوهش پنهان نبوده و این امر در استان از ضروریات است که بتوانیم بر اساس آن کشاورزی را ارتقا دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: قدمت پژوهش کشاورزی در استان 50 سال بوده که در هیچ استانی چنین قدمتی وجود ندارد.

وی یادآور شد: یکی از ضعفهای مرکز تحقیقات استان در زمینه مدیریت اطلاع رسانی است که باید بیشتر در این حوزه از سوی مدیران مربوطه کار شود.

وی به کشت زیتون در اراضی شیبدار استان اشاره و اضافه کرد: توسعه این طرح باعث جلوگیری از فرسایش خاک و سیلابها در استان می شود.