به خاطر میری و عباسی بازی در "گاوصندوق" را پذیرفتم

صفری درباره بازی در مجموعه تلویزیونی "گاوصندوق" به خبرنگار مهر گفت: بعد از اینکه نقش عباسی به من پیشنهاد شد، احساس کردم نقش جای کار دارد. علاوه بر آن وقتی با گروهی که قرار بود با این پروژه کار کنند، آشنا شدم و حضور مازیار میری به عنوان کارگردان، من را برای بازی در این مجموعه ترغیب کرد.
وی در ادامه افزود: شخصیت عباسی نه تنها نقش کلیدی و پیشبرنده قصه بود، بلکه جذابیت هم داشت. از سوی دیگر احساس کردم این نقش تخت و تعریفشده نیست و برای خودش شناسامه جالبی دارد. به همین دلیل فکر کردم میتوانم از پس نقش بربیایم، چرا که ویژگیهای جالبی داشت.
صفری در نمایی از مجموعه "گاوصندوق"
این بازیگر درباره استفاده از سابقه تئاتری خود برای بازی در "گاوصندوق" گفت: تئاتر با تلویزیون تفاوت زیادی میکند و هر کدام ویژگیهای خود را دارد. تجربه من در تلویزیون کم است و قبل از بازی در "گاوصندوق" نگران بودم. میری با توجه به اینکه من را از تئاتر برای کار در تلویزیون دعوت کرده بود، با روحیات من آشنا بود و سعی میکرد فضایی آرام فراهم کند.
صفری درباره کمکاری در تلویزیون و همکاری با میری گفت: من بیشتر در تئاتر متمرکزم و کمتر اتفاق میافتد کاری خوب در تلویزیون ساخته و نقش خوب به من پیشنهاد شود. من میری را خیلی دوست دارم، چون با آرامش خاصی کار را هدایت میکند. او تعامل خوبی با بازیگران داشت. البته من برای نقش عباسی پیشنهاد زیادی ندادم، چون کارهای تلویزیونی با شتاب تولید میشود.
بازیگر نقش عباسی "گاوصندوق" خاطرنشان ساخت: البته من باید شتاب کارهای تلویزیون را یاد بگیرم و خودم را هماهنگ با این شتاب کنم تا بتوانم برای نقش پیشنهاد بدهم. در مجموع بازی در "گاوصندوق" تجربه خوبی برایم بود. البته خودم به دلیل بازی در نمایش "جنگیر" فرصت نکردم مجموعه را ببینم، اما دوستان میگویند خوب بازی کردم.
نظر شما