ادب و ایمان از خصوصیات بارز استاد شاهرخی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری در مراسم یادمان شاعر فقید محمود شاهرخی که عصر دیروز دوشنبه با همکاری حوزه هنری و رادیو فرهنگ برگزار شده بود با بیان این مطلب عنوان کرد: در عرصه هنر کمتر استادی پیدا می‌شود که جوانها شیفته وار گرد او جمع شوند و به او دل بدهند اما استاد شاهرخی با اخلاق و منشی که داشت توانسته بود بسیاری از هنرجویان جوان را جذب خود کند.

وی افزود: 18 سال تحصیل در حوزه دین و آشنایی او با فرهنگ و ادب فارسی از شاهرخی استادی نمونه ساخته بود به نحوی که خیلی از شاگردان او که خود شاعرند ادعا می‌کنند که حافظ را با او شناختند حافظی که به قرآن وصل بود و از چشمه بی انتهای آن می‌نوشید.

وی در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد که پیش از مرگ بزرگانی چون شاهرخی قدرشان دانسته شود و پس از درگذشتشان با ادامه راهشان شعاع وجودشان امتداد یابد.

در بخش دیگری از این مراسم محمد حسین صوفی معاون صدای سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران درباره این شاعر از دست رفته عنوان کرد: استاد شاهرخی انصافاً وظیفه و دینی را که به زبان فارسی داشت ادا کرده‌ و در حفظ موارث کهن اهتمام تمام به خرج داده‌است. وی در عرصه انقلاب، دفاع مقدس و همه بزنگاههای تاریخی در دفاع از ارزشها در صف اول بود.

در این مراسم شاعران مطرحی چون حمید سبزواری، مشفق کاشانی، علی معلم دامغانی، موسوی گرمارودی و ساعد باقری حضور یافتند و با ذکر خاطراتی از آن مرحوم و قرائت شعری یاد و خاطره او را گرامی داشتند.

اجرای سرود و خواندن آواز به وسیله محمد گلریز و حسام‌الدین سراج از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

زنده یاد شاهرخی یکی از مشهورترین چهره‌های شعر آیینی، انقلابی و دفاع مقدسی محسوب می‌شد و دهها مجموعه شعر در موضوعات انقلاب، امام (ره)، دفاع مقدس و ائمه معصومین (ع) از این شاعر منتشر شده است.

وی در روز 24 آبان درگذشت.





