دانشجو به دیدار احمدی نژاد رفت/ دو دغدغه رئیس جمهور درباره دانشگاهیان

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو در مراسم تقدیر از برترینهای چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویی در سازمان سنجش آموزش کشور گفت: طی جلسه ای که امروز دوشنبه با رئیس جمهور داشتم وی دو دغدغه و نگرانی را مطرح کردند که یکی از آنها درباره دانشجویان دکتری بود.
وی افزود: بر اساس تأکید رئیس جمهور باید در موضوع دفاع از پایان نامه در مقطع دکتری بازنگری هایی صورت گیرد.
وزیر علوم آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی را یکی دیگر از موارد مطرح شده توسط رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: رئیس جمهور بر بازنگری هر چه سریعتر در آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی تأکید داشت.
وی اضافه کرد: در حال حاضر بیشترین امتیازی که برای ارتقاء اعضای هیئت علمی در نظر گرفته می شود مقاله است که این موضوع باید مورد بازنگری قرار گیرد.
دانشجو اظهار داشت: از سوی دیگر باید راهکارهایی را برای بورسیه شدن دانشجویان در صنعت و سایر حوزه های کاربردی اندیشید تا دانشجویان بدانند که پس از فارغ التحصیلی به کجا تعلق دارند.
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