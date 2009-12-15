دانشجو به دیدار احمدی نژاد رفت/ دو دغدغه رئیس جمهور درباره دانشگاهیان

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دیدارش با رئیس جمهور خبر داد و گفت: رئیس جمهور امروز طی این جلسه به نگرانیهای خود در مورد دانشجویان دکتری و ارتقای اعضای هیئت علمی را مطرح کرد.