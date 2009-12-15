جزئیات شکایت محققان ایرانی از دولت هلند/ دادگاه دادرسی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان ایرانی در دادگاه دادرسی که برگزار شد بر سر این موضوع که منع تحصیل و تحقیق در رشته هایی مانند فیزیک اتمی از قانون آزادی تحقیقات و تحصیل هلند تخطی می کند مطالبی را مطرح و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. دانشجوان ایرانی شکایت کننده از دولت هلند این قوانین و آیین نامه ها را تبعیض آمیز می دانند.

این منع برای تمامی ایرانیان اعمال شده است و عناد برخی کشورها با ایران به حدی است که حتی ایرانیانی که برای دهها سال در این کشورها زندگی کرده یا در این کشورها متولد شده باشند نیز از تحقیقات و تحصیل در رشته هایی خاص محروم می شوند.

یکی از شاکیان در این دادگاه بهنام طائبی استاد فیزیک دانشگاه دلف است. وی در صدد بود که تحصیلات خود را در مقطع دکتری در این دانشگاه ادامه دهد اما قوانین جدید دولت هلند وی را از ادامه هدفش بازداشت.

وی در گفتگو با رادیوی جهانی هلند گفت: من در حال حاضر از ورود به مکانهای خاصی از دانشگاه منع می شوم. برای مثال به من اجازه ورود به موسسه رآکتورهای هسته ای دانشگاه دلف داده نمی شود.

این استاد معتقد است در صورتی که هلند می خواهد از اطلاعات حساس خود محافظت کند شیوه های قطعی و مشخصی برای آن وجود دارد اما این به آن معنی نیست که برای انجام این کار یک کشور را با محرومیت مواجه کنند.

بر اساس گزارش تاپیکس، وکلای نماینده دولت هلند در جلسه دادرسی و در دفاع از دولت این کشور اعلام کردند که طبیعت تحریم این است که بسیاری از انسانها را تحت تاثیر قرار می دهد.