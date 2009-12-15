رضا نادریان به تیم تکواندو ملی حفاری پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نادریان که در رقابتهای جهانی دانمارک موفق به کسب مدال نقره شد و در رده بندی بهترینهای جهان در وزن سوم مکان نخست را در اختیار دارد روز گذشته با تیم شرکت ملی حفاری قرارداد منعقد کرد.

وی چندی پیش از شهرداری بندرعباس جدا شده و راهی دانشگاه آزاد شد. نادریان با وجود ثبت قرارداد داخلی با مدافع عنوان قهرمانی در لیگ برتر برسر مسائل مالی به توافق نرسید و از این تیم نیز جدا شد.