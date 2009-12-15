خوشنویسی سد محکمی در مقابل به وجود آمدن بحران هویت است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، آیدین آغداشلو شامگاه دوشنبه در محفل انس انجمن خوشنویسان کرج افزود: خوشنویسی یک هنر متعالی و اصیل است که توجه به آن می تواند بسیاری از مشکلات درون شخص را حل کند و از میزان مشکلات اجتماعی نیز تا حد زیادی بکاهد.

وی ادامه داد: خوشنویسی به دلیل ویژگیهای ذاتی خود عاملی برای بازگشت انسان به ذات معنوی خود است و افراد با روی آوردن به این هنر می توانند جایگاه خود را در جهان هستی بشناسند.

این هنرمند بیان کرد: خوشنویسی آغاز هنر اسلامی است و این هنر با اسلام زاده و گسترده شده است.

آغداشلو اظهار داشت: هر جایی که یک اثر خوشنویسی متعلق به دوره اسلامی وجود دارد، از خوشنویسی نیز ردپایی به چشم می خورد که این امر نشان می دهد خوشنویسی با هنر اسلامی پیوند خورده است.

راز جاودانگی خوشنویسی در تکاپوی باطنی این هنر نهفته است

آغداشلو در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: راز جاودانگی خوشنویسی در تکاپوی باطنی این هنر نهفته است و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: خوشنویسی همواره پویا و در حال حرکت بوده و همه اساتید بزرگ این هنر در طول تاریخ در طول مدت فعالیت در این رشته، چیز جدیدی به آن اضافه کرده اند.

این هنرمند اظهار داشت: یکی از ویژگیهای مهم خوشنویسی این است که این هنر برای تحسین خوبی ها ایجاد شده و از این رسالت خود غافل نشده است.

وی یادآور شد: تحسین خوبی ها جزو وظایف ذاتی هنر خوشنویسی است و هنرمندان باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشند و به رسالت خود در این خصوص توجه کنند.

هنرمندان سنتی نباید برای دیدن نتیجه آثار هنری خود عجول باشند

آغداشلو در آخرین بخش از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: هنرمندان سنتی نباید برای دیدن نتیجه آثار هنری خود عجول باشند و لازم است در این زمینه صبر و حوصله داشته باشند.

وی ادامه داد: بسیاری از آثار هنری ممکن است در کوتاه مدت نتیجه مورد نظر را ایجاد نکنند اما در درازمدت اثر خود را بجا می گذارند و هنرمندان نباید در این زمینه نگران باشند.

این هنرمند افزود: مسئولیت ذاتی هنرمند این است که برای بهتر شدن جهان اطراف خود تلاش کند و هنرمندان باید همواره این نکته را به خاطر داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: نباید هنرمندان هیچگاه گرفتار سرخوردگی شوند بلکه باید همواره با نشاط و امید به مسئولیت ذاتی خود در ساخت جهانی بهتر عمل کنند.

هنر و زیبایی شناسی در زندگی ایرانی ها کمرنگ شده است

یک استاد روانشناسی نیز در ادامه مراسم بیان کرد: هنر و زیبایی شناسی در زندگی ایرانی ها کمرنگ شده که این امر آثار نامطلوبی به همراه دارد.

سید اسماعیل ذوالفقاری عنوان کرد: دور شدن از هنر و زیبایی شناسی تبعات نامطلوبی را برای انسان به همراه دارد و او را از روح لطیف خود دور می کند.

وی ادامه داد: انسان تنها هنرمند جهان است و هنرمندی صفت یگانه انسان است در حالیکه اگر انسان از هنر دور شود، این امر به معنای دور شدن از ذات خود است.

این روانشناس اظهار داشت: غرق شدن در زندگی روزمره باعث می شود ما از زیبایی شناختی دور شویم اما نباید بگذاریم این امر در زندگی ما اتفاق افتد.

وی از برگزاری نشستهای هنری به عنوان عاملی مهم حفظ پیوند میان انسان و هنر نام برد و خاطرنشان کرد: اینگونه نشستها باید همواره ادامه داشته باشد تا هنر و زیبایی شناسی همچنان در زندگی انسانها حفظ شود.

اشاعه هنر اصیل و متعالی معضلات اجتماعی را کاهش می دهد

ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: اشاعه هنر اصیل و متعالی معضلات اجتماعی را کاهش می دهد و راه حل بسیاری از مشکلات روحی انسانهاست.

وی عنوان کرد: در شرایط کنونی که با جنگ نرم علیه خود مواجه شده ایم، وظیفه هنرمندان بسیار سنگین تر شده و عملکرد آنها بسیار تعیین کننده است.

این روانشناس و روان درمانگر خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی برخی از جوانان گرفتار بحران هویت و خودگم کردگی هستند درحالیکه اگر با هنر متعالی آشنا شوند با حقیقت ذاتی خود آشنا می شوند و دیگر گرفتار بحران هویت نخواهند بود.