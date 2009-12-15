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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۹

ارائه خدمات الکترونیک در شهرداریهای گلستان به فعالیتی تزئینی تبدیل نشود

ارائه خدمات الکترونیک در شهرداریهای گلستان به فعالیتی تزئینی تبدیل نشود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری گلستان گفت: ارائه خدامات الکترونیک در شهرداریهای استان جدی گرفته شود و این فعالیت نباید تزئینی و بلااستفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده صبح سه شنبه در جمع شهرداران استان در گرگان بر ارائه کلیه خدمات توسط شهرداری های استان به صورت الکترونیکی و طی یک برنامه هدفمند تأکید کرد.
 
وی اظهار داشت: در عصر فناوری اطلاعات، دیگر ارائه خدمات شهری به صورت سنتی و با تکیه بر کاغذبازیهای پیچیده پسندیده نیست و از این رو گام برداشتن شهرداریها جهت الکترونیکی شدن یک ضرورت است.

وی خاطرنشان کرد: الکترونیکی شدن شهرداریها علاوه بر آنکه از مفاسد اداری می کاهد سبب سهولت در خدمات رسانی، کاهش رفت و آمدهای غیرضرور، ارائه خدمات سریعتر و ارتقای کمی و کیفی فعالیت شهرداریها می شود.
 
غلامزاده افزود: ارائه خدمات به صورت عادلانه و فارغ از محدودیتهای زمانی و مکانی از دیگر مزایای الکترونیکی شدن شهرداریها است.
 
معاون امور عمرانی استانداری گلستان اظهار داشت: ضرورت دارد شهرداریهای استان با برنامه ای هدفمند ضمن اطلاع رسانی لازم به شهروندان از شیوه ارائه خدمات، زمینه تجهیز به ابزار لازم و آموزش کارکنان را فراهم کنند.
 
وی ابراز امیدواری کرد: شهرداری های گلستان در سال اصلاح الگوی مصرف، حرکت به سوی ارائه خدمات الکترونیک را نه به عنوان یک فعالیت تزئینی بلکه اقدامی ساختاری جدی بگیرند.

استان گلستان دارای 25 شهر است.

کد مطلب 1000735

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