درآمدهای شهرداریها هر روز محدودتر می شود

سید علی قائم مقامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: درآمد های شهرداری ها هر روز در حال کاهش است به گونه ای که در گذشته شهرداری اراک از 63 کارخانه در این شهر عوارض و درآمد کسب می کرد ولی با یک تصویب نامه دولت و معافیت همه واحدهای صنعتی به غیر از واحدهای آلاینده هم اینک تنها از چند کارخانه اجازه دریافت عوارض از سوی شهرداری وجود دارد.

وی اضافه کرد: دولت در قانون تجمیع از کارخانه های مختلف در مبدا عوارض دریافت می کند که از این محل مبلغی در اختیار شهرداریها قرار نمی گیرد که این کاهش منابع درآمدی در شهرداریها سبب بروز مشکلاتی در تامین هزینه های طرح های عمرانی، خدماتی و رفاهی برای مردم شده است.

قائم مقامی بر ضرورت تلاش شهرداری در شناسایی منابع پایدار درآمدی جدید تاکید کرد و اظهار داشت: شهرداری باید با استفاده از کارشناسان و نخبگان نسبت به طراحی پیشنهادی در این زمینه در آستانه دور سوم سفر دولت به استان مرکزی اقدام کند تا در این سفر مصوبات مناسبی از دولت برای تامین هزینه های مورد تیاز شهرداری اراک به تصویب برسد.

وی با اشاره به اینکه اخیر بانکهای استان نامه ای به شورای شهر مبنی بر معافیت آنان از پرداخت عوارض به شهرداری ارسال کرده است خاطرنشان کرد: متاسفانه همه افراد تلاش می کنند که از زیر بار پرداخت عوارض خود به شهرداری شانه خالی کنند که باید در این زمیه از سوی شورای شهر مواضع دقیق و اصولی اتخاذ شود.

قائم مقامی با بیان اینکه بانک ها در حال انجام فعالیت های اقتصادی هستند و باید به شهرداری از بابت این فعالیت ها عوارض پرداخت کنند تاکید کرد: بانک ها باید مانند گذشته نسبت به پرداخت عوارض خود به شهرداری اقدام کنند تا شهرداری نیز بتواند به وظایف قانونی خود رسیدگی کند.