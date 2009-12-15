اخبار کوتاه از ورزش خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، تیم بوچیا بانوان جانبازان و معلولان استان به مسابقات قهرمانی کشور که از امروز به مدت سه روز در تهران برگزار می‌ شود، اعزام شدند.



فاطمه‌ زهرا رحمانی، سمیه نوروزی، مرضیه امیری، فاطمه برات ‌زاده، زهرا قمری، تکتم عاکفی به مربیگری زهرا عرب ‌پور و سرپرستی طاهره اربابی اعضای تیم اعزامی را تشکیل می ‌دهند.

اعزام تیم هیئت آمادگی جسمانی استان به مسابقات قهرمانی کشور

هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک بانوان استان به مسابقات لیگ دسته دو کشور در استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز اعزام شدند.

عاطفه قربانی، نازنین قیاسی ‌فر، سمانه سالاری، سمیرا تخویجی، صدف رحیم‌ آبادی و فاطمه عزیزی به مربیگری و سرپرستی فهیمه قربانی ‌نژاد و فاطمه قربانی‌ نژاد به این دوره از مسابقات اعزام شدند.

سومین جشنواره فرهنگی ورزشی کودکان یک تا شش سال بیرجند برگزار شد

این جشنواره صبح امروز با حضور 24 مهد در سالن حجاب و در شش رده سنی برگزار شد که در پایان در رده سنی یک سال دوی 10 متر آرمین رادنیا، محمد مبین زمانی ‌پور و ستایش ارغوانی، در رده سنی دو سال پرتاب عروسک محمد امین محمدپور، امیر محمد محمدی، سینا سعیدیان و علیرضا دستگردی و در رده سنی سه سال در پرتاب توپ ابوالفضل حسینی‌مقدم، امیر علی الوندی، یگانه خوشرو و پارمیس مقری به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در رده سنی چهار سال در جابه‌جایی توپ سجاد دلیر، پوریا گنجی‌ فر و سید امین خاتمی، در رده سنی پنج سال در بارفیکس کیان انصاریان، فاطمه شخمگر و حسین اکبری و در رده سنی شش سال در دوی مارپیچی کیانا زرنگ، مبینا هاشمی و ابوالفضل زراره ‌ای به ترتیب به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

در بخش نقاشی این مسابقات نیز سیده مهدیه اولیایی، اکرم اکبری، پرستو خرمی، ایمان زاهد، سحر یوسفی، فاطمه حاجی ‌لو، کیانا زرنگ، امیر علی شکری و فاطمه توکلی به عنوان بهترین نقاشی‌ ها انتخاب شدند.

معرفی برترین های مسابقات شنای پیشکسوتان خراسان جنوبی

مسابقه قهرمانی شنای پیشکسوتان خراسان جنوبی امروز در محل استخر شهید رضوی‌ نژاد بیرجند با معرفی نفرات برتر پایان یافت.

در گروه سنی 25 تا 29 سال در 100 متر آزاد رامین رحمان‌ پور، ابوذر اکبری و زاهد برزگر هر سه از بیرجند مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در گروه سنی 25 تا 29 سال در 100 متر قورباغه ابوذر اکبری از بیرجند مقام نخست، در گروه سنی 30 تا 34 سال در 50 متر آزاد موسی امیرآبادی، ابوالفضل عرفانی هر دو از بیرجند به ترتیب مقام‌های اول و دوم را از آن خود کردند.

در گروه سنی 30 تا 40 سال در 50 متر قورباغه موسی امیرآبادی، اسماعیل شفاهی، ابوالفضل عرفانی هر سه از بیرجند مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در گروه سنی 40 تا 46 سال در 50 متر آزاد سید رضا آسال از سرایان اول، حسین کاووسی از بیرجند دوم و محمدرضا رحیمی از سرایان سوم شدند و در گروه سنی 40 تا 46 سال در 50 متر قورباغه حمیدرضا آسال از سرایان اول، حسین کاووسی از بیرجند دوم و علیرضا خضری از سرایان سوم شدند.

تعداد 10 نفر از شناگران انتخابی روز چهارشنبه 25 آذرماه سال جاری به مسابقات قهرمانی کشور که در تهران در استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌ شود، اعزام می ‌شوند.